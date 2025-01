GTA 6 soll euch Dinge zeigen, "die ihr zuvor einfach noch nicht gesehen habt"

Ihr habt lange auf Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6 gewartet und sofern nichts mehr passiert, könnt ihr es in diesem Herbst spielen.

Nach Angaben von Take-Twos CEO Strauss Zelnick ist GTA 6 auf jeden Fall "die Wartezeit wert".

CEO preist GTA 6, ohne zu viel zu sagen

In einem Interview mit Content Creator Conner Mather sprach Zelnick über den Erfolg von Take-Two. Dazu gehöre laut Zelnick auch, die kreativen Teams der Studios angemessen zu unterstützen.

"Wir bestehen darauf, dass sie ihrer Leidenschaft folgen", sagt er. Das Unternehmen sei finanziell sehr gut aufgestellt, wodurch man in der Lage sei, "große, umfassende Visionen zu unterstützen".

Da der Publisher kein Nicht-Sport-Franchise in jährlichem Rhythmus veröffentliche, könne man langfristig in diese investieren.

"Wir haben die Möglichkeit, über einen langen Zeitraum hinweg zu investieren, um etwas wirklich Spektakuläres zu machen", erläutert er. "Dieser Ansatz ist es, der unseren Erfolg ermöglicht hat."

"Wir glauben, dass die Kombination aus hohen Investitionen in die kreativen Aspekte unserer Arbeit und der manchmal langen Vorfreude der Spieler auf eine Veröffentlichung der Grund dafür ist, dass sich unsere Franchises als so langlebig erwiesen haben."

"Im Gegensatz zu vielen unserer Konkurrenten hat sich jede unserer Veröffentlichungen innerhalb eines Franchises besser entwickelt als die vorherige - und das seit etwa 20 Jahren -, was in der Videospielbranche in den meisten Fällen nicht der Fall ist. In den meisten Fällen sieht man einen stetigen Rückgang von Veröffentlichung zu Veröffentlichung, aber das ist bei uns nicht der Fall, weil wir uns Zeit nehmen und uns wirklich darauf konzentrieren, dem Publikum etwas zu präsentieren, das es so noch nicht gesehen hat."

Und das gilt natürlich auch für Grand Theft Auto 6: "Ich würde sagen, dass es außergewöhnlich wird und dass es sich lohnt, darauf zu warten." Später fügte er hinzu: "Ich denke, dass es atemberaubend sein wird."

Nach wie vor warten wir auf einen zweiten Trailer zu Grand Theft Auto 6, während zuletzt ein Leak aus Rockstars Büro für Aufsehen sorgte. Analysten rechnen indes damit, dass das Spiel alleine schon durch die Vorbestellungen einen Umsatz von einer Milliarde Dollar generieren könnte.

Grand Theft Auto 6 soll im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.