GTA 6: Was ist mit dem PC? Eigentlich fehlt nur die offizielle Ankündigung, denn Take-Twos Chef betont, wie wichtig die Plattform ist

Dass Grand Theft Auto 6 irgendwann für den PC erscheint, ist nichts, was jetzt völlig überraschend wäre. Dennoch bestätigt man von offizieller Seite bisher keine PC-Version.

Man ist sich aber in jedem Fall bewusst, dass der PC-Markt wichtig ist. Zumindest sagt das Take-Two-Chef Strauss Zelnick in einem aktuellen Interview.

GTA 6: Ankündigung der PC-Version lässt auf sich warten

Aktuell ist die Veröffentlichung von GTA 6 im Herbst 2025 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. So ziemlich jeder geht davon aus, dass es später auf den PC kommt, offiziell machen will man das bisher nicht.

Manch einer erwartet auch, dass man im Jahr 2025 eine PC-Version simultan mit den Konsolenversionen veröffentlichen könnte, aber wenn wir Rockstars Vorgehen in der Vergangenheit berücksichtigen, ist das wohl eher nicht zu erwarten.

Im Interview mit IGN deutet Zelnick zwar an, dass eine PC-Fassung in Arbeit ist, doch das Unternehmen tendiere dazu, "nicht simultan auf alle Plattformen zu gehen".

"Bei Civ 7 ist es so, dass das Spiel direkt auf Konsolen, PC und der Switch erhältlich ist", sagt er. "Was andere Spiele in unserem Line-up anbelangt, gehen wir nicht immer simultan auf alle Plattformen. In der Vergangenheit war es so, dass Rockstar mit einigen Plattformen angefangen hat und sich dann anderen Plattformen gewidmet hat."

Wichtig ist der PC als Plattform für ihn deswegen, weil die PC-Version eines Multi-Plattform-Spiels bis zu 40 Prozent des Umsatzes generieren könne.

"Wir haben beobachtet, wie der PC ein viel wichtigerer Teil dessen wurde, was mal ein Konsolengeschäft war. Ich wäre nicht überrascht, wenn sich dieser Trend fortsetzt."

Nichtsdestotrotz liegt bei GTA 6 der Fokus derzeit auf den Konsolen. Hier erwartet er auch, dass die Veröffentlichung des Spiels für eine Steigerung bei den Konsolenverkäufen sorgt.

"Wenn wir einen großen Titel auf den Markt bringen, und wir haben viele davon, haben wir damit in der Vergangenheit auch Konsolen verkauft", betont er.

"Und ich denke, dass das auch dieses Jahr passieren wird. Ich denke nicht, dass die Zölle gut für uns sind, aber aufgrund der Veröffentlichungen im Kalenderjahr 2025, nicht nur von uns, sondern auch von anderen, wird es einen bedeutsamen Boost bei den Konsolenverkäufen geben. Ich mache mir also keine Gedanken [über sinkende Konsolenverkaufszahlen]. Ich denke, der Trend, auf den man sich konzentrieren sollte, ist der steigende Anteil des PCs am Markt."

Ihr solltet wohl eher nicht damit rechnen, dass GTA 6 in diesem Jahr auf dem PC aufschlägt. Beim Vorgänger dauerte es übrigens von September 2013 bis April 2015, bis eine PC-Fassung erschien. Hoffen wir, dass wir diesmal nicht so lange darauf warten müssen.