GTA 6: Wo bleibt die PC Ankündigung? Das sagt Take-Two dazu

Bisher ist Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6 lediglich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt, was ist mit einer PC-Version?

Dass der neueste Teil der Reihe für den PC erscheint, ist wahrscheinlich. Die Frage ist, ob es zeitgleich mit den Konsolen-Versionen kommt? Und warum wurde es bisher nicht angekündigt?

Wann wird GTA 6 für PC angekündigt?

"Nun, das Fehlen einer Ankündigung ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt sein könnte, soweit ich das beurteilen kann", sagt Take-Two-Chef Strauss Zelnick dazu kryptisch in einem neuen Interview (via VGC).

"Das Einzige, was nach dem Ausbleiben einer Ankündigung passiert, ist eine Ankündigung, nehme ich an. Oder es erfolgt weiter keine Ankündigung, ich schätze, das könnte auch passieren. Beides scheint mir nicht in Stein gemeißelt zu sein."

"Aber Rockstar verfolgt bei den Plattformen einen Ansatz, den wir zuvor schon gesehen haben", ergänzt er. "Sie werden zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen vornehmen."

"Ich glaube, dass die richtige Strategie für unser Unternehmen darin besteht, dort zu sein, wo der Verbraucher ist. Und in der Vergangenheit hat dieses Unternehmen die Verbraucher überall dort angesprochen, wo sie sich aufhalten, auf jeder Plattform, die sinnvoll ist."

Dass Rockstar-Spiele zuerst für Konsolen und später für den PC erscheinen, ist nichts Neues. Wenngleich sich Fans natürlich immer erhoffen, dass es sich ändert. Aber wenn man Zelnicks Worte berücksichtigt, klingt es fast so, als würde sich dieses Muster auch bei GTA 6 wiederholen.

GTA 6 soll im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.