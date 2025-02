Ist GTA 6 ein Problem für das neue Battlefield? EA würde das Spiel verschieben, wenn man es für richtig hält und der Zeitpunkt nicht passt

Um einen wiederholten Flop wie bei Battlefield 2042 zu vermeiden, will Electronic Arts beim neuen Battlefield möglichst alles richtig machen.

Dazu gehört auch, die Veröffentlichung gegebenenfalls zu verschieben, wenn man den Eindruck hat, nicht den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn GTA 6 im Herbst 2025 erscheint.

Das Release-Datum des neuen Battlefield ist noch offen

Zumindest ist das ein Faktor, der eine Rolle spielen könnte, wie EAs CEO Andrew Wilson angedeutet hat.

"Im Laufe des Jahres könnten einige Dinge passieren, die uns dazu veranlassen, den Zeitpunkt der Markteinführung anders zu planen", sagt er.

Zuletzt hatte der Publisher betont, dass das Spiel im kommenden Geschäftsjahr erscheinen soll, das bis Ende März 2026 läuft. Und gerade im anstehenden Weihnachtsgeschäft steht sicherlich nicht nur GTA 6 auf dem Programm, sondern wahrscheinlich auch noch einige andere hochkarätige Titel.

"Ich glaube, dass dieses Jahr in Bezug auf den Wettbewerb ein differenziertes Jahr sein könnte", gibt er außerdem an. Man habe jedenfalls "in dieses Battlefield mehr investiert als in jedes andere Battlefield zuvor".

"Wir wollen, dass es das größte Battlefield wird, das wir je gemacht haben", ergänzt er. Angesichts dessen wolle man sicherstellen, "dass wir es in einem Zeitfenster veröffentlichen, in dem wir das Versprechen, was Battlefield sein kann, in vollem Umfang erfüllen und die Community auf ein Niveau bringen können, das der Größe des Spiels, das wir machen, gerecht wird."

Dabei schließt man ebenfalls nicht aus, das Spiel sogar auf das Geschäftsjahr 2027 zu verschieben: "Wenn wir uns diesem Zeitraum nähern und glauben, dass dies kein großartiges Zeitfenster für uns sein wird, dann würden wir uns ein alternatives Zeitfenster ansehen, das uns die nötige Zeit, Energie und die Möglichkeit der Spielerakquise geben würde, damit dieses Battlefield alles wird, was es sein muss."

Im Vorfeld finden demnächst schon erste Playtests für das neue Battlefield statt, für die man sich auch weiterhin anmelden kann. Diese neue Initiative namens Battlefield Labs soll dabei helfen, das Spiel mithilfe des Feedbacks aus der Community zu formen.