Wann erscheint GTA 6? Borderlands 4 liefert uns womöglich einen neuen Hinweis auf das Zeitfenster, in dem damit zu rechnen ist

Noch immer rätseln Fans über einen möglichen Release-Termin von Grand Theft Auto 6. Der in dieser Woche bekannt gegebene Veröffentlichungstermin von Borderlands 4 gibt uns womöglich einen neuen Anhaltspunkt.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: Herbst 2025

Entwickler / Publisher: RockStar Games / RockStar Games

Im Rahmen der neuen State of Play in dieser Woche wurde nämlich bekannt gegeben, dass Borderlands 4 am 23. September 2025 veröffentlicht wird.

Ausreichend Abstand

Offiziell ist die Veröffentlichung von GTA 6 für den Herbst 2025 geplant, das schließt also einen Zeitraum von Anfang September bis Ende Dezember (je nachdem, ob man sich am kalendarischen oder meteorologischen Herbstanfang orientiert) ein.

Nun ist es wichtig, sich das anzuschauen, was zum Beispiel Take-Two-CEO Strauss Zelnick zuvor zum Release-Termin von GTA 6 beziehungsweise zum Portfolio des Publishers sagte.

Zelnick hatte etwa angeben: "Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir nicht unnötig Veröffentlichungen anhäufen würden, niemand würde das tun." (via GamesRadar).

Wann kommt GTA 6?

Anders gesagt: Geht nicht davon aus, dass GTA 6 eine Woche vor oder nach Borderlands 4 erscheint. Rechnet eher mit mindestens ein paar Wochen Abstand, schließlich würde Take-Two sicherlich nicht die Veröffentlichung von Borderlands 4 durch GTA 6 torpedieren wollen. Wenngleich unklar ist, was genau für Zelnick zu nah aneinander darstellt.

Wenn wir mal ein wenig spekulieren, würde ich vermuten, dass GTA 6 eher in Richtung Jahresende veröffentlicht wird, sagen wir mal zwischen Ende Oktober bis Anfang Dezember, mit ausreichend Abstand zu Borderlands 4. Zumindest dürfte das der einzige Titel sein, über den man sich im Hinblick darauf Gedanken macht, ansonsten dürften Take-Two die Veröffentlichungen von Mitbewerbern ziemlich egal sein. Es ist eher so, dass diese versuchen werden, GTA 6 aktiv aus dem Weg zu gehen.

Wann kommt der zweite Trailer?

Natürlich wäre das alles hinfällig, wenn es doch noch zu einer Verschiebung kommen sollte. Zumindest aktuell sieht es aber nicht danach aus, denn zuletzt hatte Take-Two betont, dass das Spiel weiterhin auf Kurs für den Herbst 2025 sei.

Unterdessen geht das Warten auf den zweiten Trailer weiter. Derzeit ist unklar, wann mit einem neuen Trailer zu rechnen ist. Den ersten Trailer hatte Rockstar im Dezember 2023 veröffentlicht, Fans warten also schon mehr als ein Jahr auf neue Szenen aus dem Spiel.

Take-Two hatte jüngst auch die Wichtigkeit des PC als Plattform betont, aber dennoch solltet ihr wohl nicht davon ausgehen, dass GTA 6 zum Launch der Konsolenversionen für den PC erscheint.