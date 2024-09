Oktoberfest in GTA Online: So wird ab dem Wochenende die Wiesn gefeiert

Am kommenden Wochenende beginnt das Oktoberfest 2024 in München und das wird analog dazu auch in GTA Online entsprechend gefeiert.

Im Zuge dessen bekommt ihr ein Überraschungspaket von Pißwasser im Spiel, unter anderem mit Bekleidung. In GTA Online wird das Oktoberfest vom 21. September bis zum 9. Oktober 2024 gefeiert.

Geschenke und weitere Aktionen

Folgende Inhalte findet ihr in diesem Überraschungspaket:

Pißwasser-"Good Time"-T-Shirt

Goldene Pißwasser-Shorts

Berg-Outfit

Zeitlich limitierte Designs rote Pißwasser-Rennlackierung und weiße Pißwasser-Rennlackierung für den Übermacht Cypher (Drift)

Zeitlich limitierte Designs geometrische Pißwasser-Rennlackierung und Pißwasser-Rennlackierung für den Übermacht Sentinel Classic Widebody (Drift)

Weiterhin erwarten euch bei Kautionsgeschäften für Standardzielpersonen und meistgesuchte Zielpersonen doppelte Belohnungen. Fasst ihr sechs beliebige Zielpersonen, erledigt ihr somit die wöchentliche Herausforderung und könnt zusätzlich 100.000 GTA$ erhalten. Wer ein Kautionsbüro kaufen und loslegen möchte, sollte bei Maze Bank Foreclosures vorbeischauen.

In dieser Woche werden zudem die Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter verdreifacht, gleichermaßen könnt ihr im Gegner-Modus Hunting Pack (Remix) bis zum 25. September 2024 doppelte Belohnungen erhalten.

Besucht ihr wiederum Simeon Yetarians Ausstellungsraum in der Power Street in Pillbox Hill, findet ihr dort dieses aktuelle Inventar:

Ocelot Swinger (Klassiker)

Lampadati Viseris (Klassiker)

Schyster Deviant (Muscle-Car)

Dewbauchee Massacro (Sportwagen)

LCC Avarus (Motorrad)

Durch die Schaufenster des Ausstellungsraums von Luxury Autos in Rockford Hills könnt ihr wiederum einen Blick auf den Declasse Yosemite 1500 (Geländewagen) und Vapid Dominator GT (Muscle-Car) werfen und sie euch holen.

Das Premium-Fahrzeug der Woche auf PS5 und Xbox Series X/S ist der Annis Euros X32 (Coupé). Wenn ihr an drei Tagen in Folge einen Sieg in der LS-Car-Meet-Serie erringt, erhaltet ihr wiederum die Schlüssel zum Obey I-Wagen (SUV). Ebenso könnt ihr auf der Teststrecke im LS Car Meet vorbei, um den Annis RE-7B (Supersportwagen, 40 % Rabatt), den Grotti Stinger GT (Klassiker) und den Bravado Buffalo S (Sportwagen) auszuprobieren.

Beim Glücksrad im Diamond Casino & Resort könnt ihr mit Glück den Truffade Nero (Supersportwagen) als Hauptpreis der Woche abstauben und es gibt folgende Rabatte auf Fahrzeuge:

Annis RE-7B (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Pegassi Osiris (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Pegassi Reaper (Supersportwagen) – 30 % Rabatt

Ocelot Swinger (Klassiker) – 30 % Rabatt

Buckingham Conada (bewaffnet) (Helikopter) – 40 % Rabatt

Buckingham Conada (Helikopter) – 40 % Rabatt

Savage (Helikopter) – 40 % Rabatt

Western Company Besra (Flugzeug) – 30 % Rabatt

Western Company Seabreeze (Flugzeug) – 30 % Rabatt

Brute Wasserwerfer (Einsatzfahrzeug) – 40 % Rabatt

Das Waffentransporterinventar und die -rabatte sehen wie folgt aus:

Baseballschläger

Messer

Witwenmacher

Reihenfeuerpistole (40 % Rabatt)

Sturmgewehr (40 % mit GTA+)

Gusenberg-Bleispritze

Tränengas

Rohrbomben

Haftbomben

Panzerung

Während des "Grand Theft Autumn"-Events könnt ihr als GTA-Plus-Mitglied zudem noch das Broker-Prolaps-Basketballtrikot und dazugehörige -shorts, die goldenen Beat-Off-Kopfhörer und die aprikosenfarbene Perseus-Kappe holen. Außerdem gibt es spezielle Waffendesigns für Baseballschläger und Messer beim Waffentransporter sowie 40 % Rabatt auf Fahrzeuge im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs.

Mitglieder können sich zudem einen kostenlosen Enus Deity (Limousine) und das dazugehörige Goldblatt-Design holen. Darüber hinaus erhalten sie eine automatische monatliche GTA$-Überweisung auf ihre Maze-Bank-Konto.