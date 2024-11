GTA Trilogy Definitive Edition: Von Fans gewünschtes Feature ist nach 3 Jahren endlich da

Rockstar hat überraschend ein umfangreiches neues Update für die Grand Theft Auto Trilogy: Definitive Edition veröffentlicht.

Damit erhält die Trilogy auf PC und Konsolen einige Features, die sich Fans schon seit langer Zeit gewünscht haben.

Die GTA Trilogy erinnert jetzt mehr an die Originale

Das Update ist auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar und je nach Spiel unterschiedlich groß.

Aber was genau ist jetzt eigentlich neu? Über diese Remasters wurde schon immer kontrovers diskutiert, beim Release vor drei Jahren beschwerten sich Fans zum Beispiel über die Beleuchtung.

Das Thema kam noch einmal auf, als die Mobile-Version im vergangenen Jahr erschien, denn dort gab es einen Classic Lighing-Modus.

Mit diesem Modus konnte man laut Rockstar "das Look and Feel des Himmels in den Originalen wiederherstellen". Anders gesagt: Die Beleuchtung in Los Santos und Las Venturas sieht damit so aus wie in den Originalen und nicht wie in den Neuauflagen.

Nicht erst seit der Veröffentlichung der Mobile-Version im Dezember 2023, aber besonders seitdem, verlangten Fans nach diesem Modus in den PC- und Konsolen-Version. Nun hat es fast ein Jahr gedauert, aber die Option ist endlich verfügbar.

Ihr findet sie in den Grafikeinstellungen der Spiele, wo ihr den Classic Lighting-Modus an- oder ausschalten könnt. Standardmäßig ist er übrigens aktiviert. Bei Rockstar Intel könnt ihr einige Vergleichsbilder sehen.

Des Weiteren bringt man das Hitzeflimmern und die Wolken am Himmel wieder zurück und hat einige Probleme mit Jeans behoben. Zugleich sollen sich die Animationen der Charaktere natürlicher anfühlen und Probleme mit der Geschwindigkeit beim Schwimmen wurden behoben.

Interessanterweise hat Rockstar gleichzeitig Hinweise auf Grove Street Games entfernt. Das Unternehmen war ursprünglich für die Remasters verantwortlich, vor dem Update war das Logo im Hauptmenü zu sehen.