Gyro-Aiming in Call of Duty Modern Warfare 2? Feature wird still und leise eingeführt

Das sogenannte Gyro-Aiming bekommt immer mehr Chancen im Gaming. Auch Treyarch scheint sich für diese Art der Steuerung zu öffnen und führt sie heimlich in Call of Duty Modern Warfare 2 ein.

Zielen per Bewegung

Splatoon und ortnite haben es bereits erfolgreich eingesetzt: Gyro-Aiming. Aber was genau ist das überhaupt? Mit dieser Art der Steuerung wird eine reale Bewegung in die virtuelle Spielwelt umgesetzt. Bewegt ihr eure Hand nach rechts, bewegt sich auch die Spielfigur oder die Kamera in ebendiese Richtung.

So bewegt ihr dazu nicht mehr den Stick, sondern neigt den Controller in die gewünschte Richtung - ein bisschen so, wie es Kinder oder Gaming-Neulinge gerne mal machen und von den älteren Geschwistern ganz nostalgisch und liebevoll belächelt werden.

Mehr zu Call of Duty Modern Warfare 2:

Call of Duty Modern Warfare 2: Start der Multiplayer-Playlist verschoben

Modern Warfare 2: Das verhasste Interface könnte bald der Vergangenheit angehören

Call of Duty auf der PlayStation: Xbox-Chef Spencer zeigt sich kompromissbereit

Das letzte Update für Call of Duty Modern Warfare 2 hat das Gyro-Zielen eingeführt. Um es zu nutzen, müsst ihr die Funktion in den Optionen aktivieren und könnt dann noch ein wenig Feintuning betreiben. So ist es möglich, die Empfindlichkeit einzustellen und zu entscheiden, in welchen Situationen Gyro-Aiming genutzt werden soll.

Wichtig ist, dass die Zielhilfe deaktiviert wird, sobald ihr das Gyros-Aiming anschaltet. Das liegt daran, dass euch das Zielen per Bewegung an sich schon mehr Präzision ermöglicht.

Selbstverständlich benötigt ihr einen Controller, der diese Funktion unterstützt. So etwa DualShock 4 oder die DualSense-Controller der PlayStation 5.