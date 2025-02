Habt ihr Baldur’s Gate 3 durch? Solasta 2 kondensiert sonniges Dungeons & Dragons zu einer perfekten Ersatzdroge. Schlank, schnell, schön – und jetzt als Demo erhältlich

Solasta 2 Release: 2025, Demo jetzt erhältlich

Erhältlich für: PS5, PC, Switch

Genre: Taktisches Rollenspiel

Entwickler: Tactical Adventures

Publisher: Tactical Adventures

Wieso hat mir bislang noch keiner gesagt, wie cool Solasta eigentlich ist? Ein farbenfrohes, blendend gut aussehendes Taktik-Rollenspiel nach Dungeons-&-Dragons-Regeln (SRD 5. Edition) in einer eigenen, noch nicht komplett aus den Fugen geratenen Welt, dessen Fortsetzung – Solasta 2 – schon bald im Early Access erscheint. Das ist im Grunde exakt mein Beuteschema und wirkt dabei sogar ein bisschen schlanker als das ansonsten ähnlich gelagerte Baldur’s Gate 3. Die Sorge, sich hier mehr einen Nebenjob als ein Videospiel ins Haus zu holen, halte ich nach Ansicht der Demo, die auch ihr auf Steam herunterladen könnt, jedenfalls für unbegründet.

Tatsächlich ist es das, was mir als Erstes aufgefallen ist: Solasta 2 gibt sich große Mühe, den Spieler nicht zu erschlagen. In Sachen Umgebungs- und NPC-Interaktion geht es nicht so sehr in die Vollen wie Larians Meilenstein. Die Räume sind bisher enger abgesteckt, der Aufbau der Welt zielstrebiger und zweckgebundener. Ihr könnt nur Figuren ansprechen, die für die Handlung wichtig sind, nur bestimmte Kisten öffnen und schiebt auch Level-Inventar nicht nach eigenem Gutdünken durch die Gegend. Auch macht ihr euch nicht so viel Gedanken um Effektbereiche, sorgt euch nicht ganz so viel um Friendly Fire.

Konzentrierter Dungeons & Dragons Nachschub

Kurz: Solasta 2 ist eindeutig mehr ein Rundentaktik-Spiel als offenes RPG mit zig verzahnten Systeme. Seine Welt dreht sich mehr um eure Party und ihre Aufgabe in dieser Welt. Es ist also ein berechenbareres Spiel als Baldur’s Gate 3 – und in diesem Fall finde ich das tatsächlich gut, denn das erhöht die Chancen, dass ich sehr viel mehr davon sehe. Auch hier sammelt man von NPCs Haupt- und Nebenquests ein, diese finden aber offensichtlich häufig schon auf kurzer Strecke zusammen und man hat schnell das Gefühl, Fortschritt zu erzielen. Gut möglich, dass das auch dem Demo-Ausschnitt geschuldet ist, aber bis hierhin scheint Solasta an einem zügigen Tempo gelegen zu sein.

Gleichzeitig heißt das nicht, dass Tactical Adventures’ Nachfolger ihres Achtungserfolgs platt wäre. Ständig würfelt ihr mit einem oder zwei d20-Würfeln offen sichtbare Skill-Checks für Beobachtungen, Entdecktwerden oder Überzeugung. Ihr trefft Entscheidungen, wie ihr vereinzelte Situationen angehen wollt: Flunkert ihr den Kobolden vor, auch zu ihrem I-Heart-Dragons-Kult zu gehören oder kämpft ihr euch durch ihr Lager, um eine entführte Person zu befreien? Gleichermaßen obliegt es euch, ob ihr die Rettung der verschollenen Fischer zur Chefsache macht, oder euch Zeit lasst – mit entsprechenden Folgen für die Überlebenschancen eurer Schutzbefohlenen. Da steckt schon noch ordentlich RPG drin – es ist nur keines von der Sorte, in der man sich verzettelt.

1 of 11 Attribution

Der eigentliche Ablauf erinnert dennoch schwer an Baldur’s Gate 3. Ob Controller oder Maus, das ist Solasta 2 erfrischend egal. Ihr zoomt das Spiel bis runter auf die Schulterperspektive desjenigen Charakters eurer vierköpfigen Party, den ihr am coolsten findet, und steuert es so wie ein Action-Adventure, oder scrollt in eine frei drehbare Draufsicht für maximale Übersicht. Ihr dürft auch zwischen direkter und indirekter Steuerung wechseln, wann immer ihr mögt. Allein der hübschen Kamerafahrt wegen, die die bildschöne Umgebung bestens in Szene setzt, mache ich das schon ständig.

Und ja, das Spiel ist verdammt hübsch. Die Vegetation ist unfassbar dicht, kleines Getier, wie Echsen oder Skorpione huschen allenthalben über den Boden, die gleißende Sonne erinnert regelmäßig daran, dass diese Welt es allein ihrer Schönheit wegen schon wert ist, gerettet zu werden. Neokos lädt wirklich zum Verweilen ein.

Rundentaktik nach meinem Geschmack

Klaro, auch die Kämpfe müssen natürlich stimmen, aber da mache ich mir bislang keine Sorgen. Zu Beginn einer Schlacht wird die Initiative ausgewürfelt und danach bleiben es logische, in Sachen Zauber etwas knausrige – bedenkt, um einige eurer Zauber wieder aufzuladen, müsst ihr rasten – , aber temporeiche Rundenschlachten. Schön ist das Tauziehen zwischen Mobilität und Aktionen, denn ihr könnt euren Bewegungsradius jederzeit durch Einsetzen eures Haupt-Aktionspunktes verdoppeln, könnt dann aber allenfalls noch eine Bonusaktion ausführen. Ein eingängiges System.

Wie gesagt, die Demo von Solasta 2 ist auf Steam für jedermann zu haben und sollte schon einen guten Eindruck davon erwecken, was da mit dem Start des Early Access in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft auf euch zukommt. Die Welt ist ansehnlich, die Figuren gut (englisch) gesprochen und die Handlung nicht so wahnsinnig bierernst – hier schwingt eine Unverbindlichkeit mit, die auf mich einfach einladend wirkt. Mir hat diese betuliche EU-Fantasy jedenfalls bestens gefallen.