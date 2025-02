Hades 2 bringt gigantisches Update - Ein Release-Termin ist weiterhin nicht in Sicht, denn es fehlt noch mindestens ein drittes großes Update

Hades 2 hat nur zwei Nachteile: Die Leute wussten bereits, dass sie ein Brett erwarten konnten und wurden etwas weniger überrascht und der Titel befindet sich weiterhin im Early-Access. Das unfertige Roguelite wurde absolut positiv aufgenommen und hat auf Steam eine sehr gute Wertung im 90er-Bereich. Jetzt gibt es ein riesiges Update, das den Titel erweitert und verbessert - als hätte er das noch nötig. Leider gibt es weiterhin keine konkreten Pläne zum finalen Release.

Hades 2 Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Release: 6. Mai 2024

Entwickler / Publisher: Supergiant Games / Supergiant Games

Stück für Stück zum finalen Spiel

Es ist der zweite Patch in dieser Größe und trägt den Namen "The Warsong". Zuletzt erschien ein Update vor etwa vier Monaten, wobei es auch zwischendurch kleinere Patches gab, die hier und da ein paar Verbesserungen ins Spiel geschmuggelt haben.

Die interessanteste Änderung des neuen Updates ist wohl eine letzte Begegnung, die am Ende des Spiels auf euch wartet. In dieser Sequenz könnt ihr endlich sehen, was jenseits von Prometheus, dem Wächter des Olymps liegt und dürft den Berg bis ganz nach oben erklimmen.

"Unser zweites großes Update für Hades II ist da, mit brandneuen Begegnungen am Ende der Oberflächenroute, der Ankunft des gewalttätigen Ares, Updates für Arcana und Ressourcensammlung und vielem mehr", schreibt der Entwickler auf Steam.

"Wir freuen uns sehr, dieses große Update zu veröffentlichen, da es zahlreiche Ideen enthält, die wir seit Beginn unserer Arbeit an Hades II vor Jahren unbedingt umsetzen wollten! Aber wir sind noch nicht fertig und haben bereits Pläne für unser drittes großes Update gemacht, das wir in einigen Monaten veröffentlichen wollen. Bitte beachten Sie, dass es noch zu früh ist, um unsere weiteren Pläne zu verraten, einschließlich des Termins für den Start von v1.0."

Noch steht also nicht fest, wann Hades 2 endlich vollständig veröffentlicht wird. So wie es aussieht, wird es noch mindestens mehrere Monate dauern. Immerhin erklärt Supergiant Games, dass die Kernstruktur von Hades 2 mit dem Erscheinen des zweiten Patches nun "vollständig intakt" sei.