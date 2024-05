Hades 2 sorgt dafür, dass der erste Teil einen massiven Rekord erreicht

Hades 2 schlägt Wellen, und zwar so große, dass selbst Vorgänger Hades noch mit darauf surfen kann. Die Veröffentlichung von Hades 2 hat für einen Aufschwung der Spielerzahlen im Roguelike von 2018 gesorgt und das Spiel knackte daraufhin auf Steam seinen eigenen Rekord an gleichzeitigen Spielern - und das um Längen.

Wenn der Bruder von der Schwester einen kleinen Schubs bekommt

Der Spielerschub von Hades ist wirklich ordentlich. Statt des alten Rekords von 37.749 gleichzeitigen Spielern, setzt sich Hades mit nun 54.240 Spielern die Lorbeerblätterkrone auf. Diese neue Spielerzahl kam innerhalb der letzten 24 Stunden zusammen.

Auf SteamDB könnt ihr die Neuesten Zahlen von Hades und Hades 2 miteinenader vergleichen.

Immerhin sind das 16.491 Spieler mehr als noch zuvor. An die Zahlen des Nachfolgers kommt Hades damit allerdings nicht ran. Hades 2 hält mit 103.567 gleichzeitigen Spielern den Rekord des gesamten Franchise. Trotzdem hat es für mich etwas von Geschwisterliebe, wenn der Erfolg des einen Spiels auch dem anderen hilft.

Habt ihr Hades 2 schon gespielt? Ich noch nicht, aber ich kann es kaum erwarten, einzusteigen. Vor allem, wenn Benjamin Dinge wie diese über Hades 2 schreibt: "Von der ersten Sekunde an hat dieser Nachfolger mehr Elan als die meisten Spiele zum Finale hin." Oder: "Gegenüber dem Vorgänger legt Supergiant bei all dem eine ordentliche Schippe drauf. Wobei dessen DNS in jedem Winkel klar erkennbar bleibt." Da muss man einfach Laune bekommen.