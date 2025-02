Half-Life 2–Art-Director Viktor Antonov verstirbt mit 52 Jahren - Fans behalten ihn für sein außergewöhnliches Talent, Spielwelten zu gestalten, in Erinnerung

Viktor Antonov, bekannter Art Director von Half-Life 2 und Designer von Dishonored, ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde über Bluesky mit geteilt. Marc Laidlaw, ehemaliger Autor bei Valve, bestätigt den Tod seines Kollegen.

"Ich wollte nicht viel sagen, bis ich das Gefühl hatte, dass es bestätigt ist, aber ich habe heute erfahren, dass Viktor Antonov, unser visionärer Art Lead bei HL2, gestorben ist", sagte Laidlaw. "Ich habe keine Details. Nur Traurigkeit. Brillant und originell. Er hat alles besser gemacht."

Künstler für unvergessliche Spielewelten

Antonov wurde in Bulgarien geboren und zog mit 17 Jahren nach Paris, wo er seine Karriere in der Spielebranche begann. Schon früh zeigte sich sein außergewöhnliches Talent für atmosphärisches Design und Ästhetik. Er prägte mit seinem einzigartigen Stil einige der bekanntesten virtuellen Welten der Spielegeschichte. Besonders seine Arbeit an der dystopischen City 17 in Half-Life 2 und dem viktorianisch-steampunkartigen Dunwall in Dishonored machte ihn zu einer wichtigen Person in der Branche. Zu seinen weiteren Projekten zählen Counter-Strike: Source, Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, Doom und Prey.

Kreativität statt Unternehmenszugehörigkeit

Nach seiner Zeit bei Valve wechselte Antonov zu den Arkane Studios, wo er an Dishonored und dem ambitionierten, aber nie veröffentlichten The Crossing arbeitete. Über seine Arbeitsweise sagte er in einem Interview: "Valve ist ein großartiges Unternehmen, aber ich bin an Projekten interessiert, nicht an Unternehmen. Ich bin speziell wegen Half-Life 2 zu Valve gegangen. Ich habe dann mit Arkane zusammengearbeitet, um The Crossing und Dishonored zu machen. Ich habe das Projekt über alles andere gestellt."

Sein Fokus lag stets darauf, künstlerisch anspruchsvolle und atmosphärische Spielwelten zu erschaffen, anstatt sich an ein einzelnes Unternehmen zu binden. Dabei setzte er auf innovative Konzepte und erschuf lebendige, glaubwürdige Settings, die Fans in ihren Bann zogen.

Der Tod von Viktor Antonov hinterlässt eine große Lücke in der Gaming-Welt. Sein einmaliger Stil und seine kreatives Handwerk werden in den virtuellen Welten, die er geschaffen hat, weiterleben. Die Community erinnert sich an einen außergewöhnlichen Künstler, dessen Werk Generationen von Spielern inspiriert hat und so hoffentlich unvergessen bleiben wird.