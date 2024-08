Kommt endlich Half-Life 3? Valve-Experte macht Fans Hoffnung

Bekommen wir etwa ein Half-Life 3? Man möchte fast gar nicht daran glauben, doch nicht zuletzt der Valve-Experte Tyler McVicker ist durchaus überzeugt davon.

Am Wochenende gab es Berichte, wonach Valve an einem neuen Half-Life-Spiel arbeiten könnte. Das sagt auch McVicker in einem neuen Video. Dabei spricht er von einem "vollwertigen" Half-Life-Spiel, das zugleich kein VR-Projekt sei: "Etwas, das zu schön ist, um wahr zu sein."

Half-Life 3 oder doch etwas anderes?

"Nahezu alles, was ihr hören werdet, ist echt, keine Spekulation und kommt direkt aus Datamines von Valves jüngsten Updates", sagt McVicker in einem neuen Video.

"Valve und das Team hinter Half-Life: Alyx haben [zur gleichen Zeit wie Half-Life: Alyx] mit der Pre-Production eines weiteren Singleplayer-Titels begonnen. Wir haben 2021 dessen Codename herausgefunden: HLX."

"Damals und in den darauffolgenden Jahren gab es Argumente, dass HLX nicht wirklich ein vollwertiges Spiel in der Entwicklung darstellte, sondern vielleicht ein Engine-Feature oder nur ein Dateiformat für Spielstände war", heißt es.

"In der Zwischenzeit habe ich mich langsam und im Stillen mit dieser Geschichte beschäftigt. HLX ist eine verwirrende Geschichte. HLX scheint ein vollwertiges, Nicht-VR-Half-Life-Spiel zu sein, etwas, das zu schön ist, um wahr zu sein, und etwas, bei dem ich mir sehr sicher sein wollte, bevor ich diese Informationen veröffentliche."

Zugleich fügt er hinzu, dass Valve "aktiv an vielen Source-Spielen" arbeite, unter anderem etwa "Citadel aka Neon Prime aka Deadlock".

"Half-Life Alyx wurde vor fast fünf Jahren angekündigt und vor über vier Jahren veröffentlicht. Wie sich herausstellt, wurde die gesamte Zeit seitdem mit der Entwicklung des nächsten großen Einzelspielertitels mit dem Codenamen HLX verbracht. Und jetzt - dank eines Fehlers eines der Synchronsprecher des Projekts - wissen wir jetzt, dass der interne Codename, den Valve beim Casting der Sprecher verwendet, um den echten Projektnamen zu verbergen, Projekt White Sands lautet."

Normalerweise verwende Valve eher komplett zufällige Codenamen für seine Spiele, etwa Hot Dog für Left 4 Dead VR, bei diesem Spiel sei das jedoch anders. Aufgrund von "Strings", die er beim Dataming von Spielen wie Dota 2 entdeckte, vermutet er, dass es sich um gewisse Dinge handelt, die etwa aus Half-Life Alyx gestrichen, aber seitdem in irgendeiner Form weiterentwickelt wurden.

"Denke ich, dass es Half-Life 3 ist?", fragt McVicker. "Ich muss sehr vorsichtig bei der Beantwortung dieser Frage sein. Doch die Antwort lautet ja."

"Ich denke, dies ist ein Nicht-VR-Half-Life-Spiel, [in dem] man einen HEV-Anzug-tragenden Charakter spielt, der sich bei Valve Software seit Half-Life Alyx in der Entwicklung befindet."

Was denkt ihr? Kommt endlich Half-Life 3? Und geht vorher noch die Welt unter?