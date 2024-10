Halloween-Angebote im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Bis(s) zu 80 Prozent sparen

Neben den aktuell laufenden Herbstrabatten im PlayStation Store hat Sony mit den Halloween-Angeboten nun noch eine weitere Aktion mit Sonderangeboten gestartet. Hier lockt man euch mit Rabatten von bis zu 80 Prozent und hat mehr als 1.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 2. November 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Resident Evil 4 Remake (19,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Sechs Jahre sind seit Raccoon City vergangen, nun soll Leon S. Kennedy die entführte Tochter des Präsidenten retten. Die Spur führt ihn in ein abgelegenes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen definitiv etwas nicht stimmt. Ein Spaziergang wird diese Mission für Leon auf keinen Fall.

V Rising (29,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Ihr erwacht nach einem jahrhundertelangen Schlaf und habt Durst nach Blut. Und genau danach sucht ihr in diesem Spiel, das Survival- und RPG-Elemente miteinander verbindet. Alleine oder mit einem Clan geht ihr auf die Jagd und wollt die Welt der Lebenden erobern, aber achtet bloß auf das Sonnenlicht.

In V Rising spielt ihr einen Vampir.

Lies of P (35,99 €, 40 Prozent Rabatt)

In diesem Action-RPG kämpft ihr gegen verrückte Puppen und unerwartete Feinde. Gleichzeitig lernt ihr außerhalb des Kampfes, wie ihr zu einem Menschen werde, indem ihr lügt, etwas über Gefühle lernt und neue Charaktere trefft.

Still Wakes the Deep (39,99 €, 60 Prozent Rabatt)

In diesem Paket erwarten euch gleich vier Story-Spiele: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me. Diese zeigen euch unterschiedliche Geschichten, aber sie haben doch eines gemeinsam, nämlich dass ihr immer ums Überleben kämpfen müsst.

Cult of the Lamb (12,49 €, 50 Prozent Rabatt)

Schon mal ein besessenes Lamm gespielt? Genau das tut ihr hier und baut eine treue Anhängerschaft um euch herum auf. Ihr durchstreift dann verschiedene Gebiete, verbreitet euer gutes Wort und versucht, der einzig wahre Kult in dieser Welt zu werden.

Dredge (14,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Ihr seid der Kapitän eines Fischdampfers und erkundet eine Reihe abgelegener Insel und die tiefe See um sie herum. Euren Fang verkauft ihr indes an die Einheimischen, gleichzeitig erfüllt ihr Quests und rüstet mit der Zeit euer Boot weiter auf. Achtet nur darauf, was in der Dunkelheit passieren könnte.