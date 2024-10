Halloween Sale auf der Nintendo Switch: Die besten Deals im eShop - Bis zu 75 Prozent sparen

Kurz vor Halloween geht auch Nintendo mit einem Halloween-Sale auf der Nintendo Switch an den Start. Hier erwarten euch zahlreiche Angebote, bei denen ihr teilweise bis zu 75 Prozent beim Kauf sparen könnt.

Der Halloween-Sale auf der Nintendo Switch läuft bis zum 3. November 2024.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Shovel Knight: Specter of Torment (2,99 €, 70 Prozent Rabatt)

In diesem Spiel übernimmt Specter Knight, der ursprünglich in Shovel Knight einer der Gegner war, die Hauptrolle. Es ist ein Prequel, das noch mehr Inhalt zu bieten hat als das Kampagnen-Update Plague of Shadows für Shovel Knight. Wenn ihr also weitere Shovel-Knight-Abenteuer erleben möchtet, ist das hier eine günstige Möglichkeit.

Alien: Isolation (14,99 €, 25 Prozent Rabatt)

Das hier ist nichts für schwache Nerven. Ihr spielt Amanda, die Tochter von Ellen Ripley aus den Alien-Filmen. 15 Jahre nach den Ereignissen im ersten Alien-Film versucht sie, die Wahrheit über ihre Mutter herauszufinden. Dabei wird Amanda unter anderem mit einem der Aliens konfrontiert, dem ihr besser immer aus dem Weg geht.

In Shovel Knight: Specter of Torment spielt ihr einen der Gegner aus Shovel Knight.

Spiritfarer: Farewell Edition (6,24 €, 75 Prozent Rabatt)

Mit der Farewell Edition bekommt ihr die vollständige Edition dieses Management-Spiels mit allen zusätzlichen Inhalten. Als Stella, Fährmann der Verstorbenen, baut ihr ein Boot, erkundet die Welt und kümmert euch um verschiedene Geister, bevor ihr sie ins Jenseits entlassen. Abseits dessen gibt es noch einiges mehr zu tun, indem ihr etwa Minen betreibt oder Felder anbaut.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv (14,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Capcoms Mystery-Klassiker wurde hier neu aufgelegt, noch immer müsst ihr darin das Rätsel um den Mord an euch selbst lösen. Ihr erwacht als Geist und habt nicht nur euer Leben, sondern auch eure Erinnerung verloren. Also versucht ihr, nach und nach herauszufinden, was eigentlich passiert ist und wer für euren Tod verantwortlich ist.

Trüberbrook (0,99 €, 96 Prozent Rabatt)

Mögt ihr Point-and-Click-Adventures? Dann solltet ihr euch Trüberbrook für diesen Preis – fast geschenkt! - definitiv anschauen. Schauplatz ist das deutsche Luftkurörtchen Trüberbrook in den 1960er Jahren, wo allerdings noch weit mehr Dinge passieren, als es anfangs den Anschein hat. Ihr müsst herausfinden, was hier eigentlich los ist.

Dave the Diver (13,99 €, 30 Prozent Rabatt)

Ihr habt zwei große Aufgaben in Dave the Diver. Tagsüber erforscht ihr die Tiefsee und fangt Fische. Nachts kümmert ihr euch um das Management eures Sushi-Restaurants. Dort begegnen ihr verschiedenen Charakteren, erfüllt Aufgaben für sie, kocht Gerichte und verbessert eure Ausrüstung. Vorsicht, es gibt hier einiges zu tun!