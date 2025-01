Kommt bald auch das Xbox-Flaggschiff auf die PS5? Angeblich ist es nur eine Frage der Zeit, bis PlayStation-Fans mit dem Master Chief spielen können

Nach der Ankündigung von Forza Horizon 5 für die PS5 nehmen die Gerüchte rund um eine PS5-Portierung von Halo wieder an Fahrt auf.

Halo: The Master Chief Collection Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, Xbox One

Release: 11. November 2014

Entwickler / Publisher: 343 Industries / Xbox Game Studios

Angeblich scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch Halo auf die PlayStation 5 kommt.

Das Xbox-Maskottchen auf der PlayStation

Genauer gesagt geht es hierbei um die "großen Drei" von Microsoft: Forza (Motorsport/Horizon), Halo und Gears of War. Mit Forza Horizon 5 macht Xbox gewissermaßen den ersten Schritt. Aber womöglich ist der Master Chief noch schneller dran.

Das deutet zumindest Windows Centrals Jez Corden in einem Beitrag in den sozialen Medien an.

"Ich habe gehört, dass die Master Chief Collection [von diesen Drei] als erstes dran ist", schrieb er, gefolgt von einem: "Wir werden sehen."

Gerüchte über eine Portierung von Halo auf die PlayStation 5 gibt es schon seit einer Weile, zum Beispiel hatte der Leaker Nate the Hate das Anfang des Jahres vorausgesagt. Dieser gab später auch korrekt das Veröffentlichungsdatum des Reveal-Trailers zur Nintendo Switch 2 an.

Mal abgesehen davon, was Leaker und Insider sagen, würde es auch einfach zu Microsofts aktueller Strategie passen. In jüngster Vergangenheit hat das Unternehmen wiederholt betont, dass man mehr Spiele auf andere Plattformen bringen möchte und dass es dabei praktisch keine rote Linie gebe.

Unter anderem hatte Microsoft zuletzt bestätigt, dass man auch die Nintendo Switch 2 mit Spielen unterstützen werde. Welche das sind, bleibt aber noch abzuwarten. Möglicherweise auch die Master Chief Collection?

Mit der Veröffentlichung einst großer Exklusivtitel für weitere Plattformen könnte das Unternehmen jedenfalls seinen Umsatz weiter steigern, wenngleich es sicherlich ein bedeutender Moment wäre, wenn der bislang als Xbox-Maskottchen geltende Master Chief auf der PlayStation auftaucht.