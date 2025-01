Wenn PlayStation-Spieler Glück haben, kommen Halo, Hellblade 2 und Gears of War noch in diesem Jahr auf die PlayStation 5 - Die Gerüchteküche brodelt

Nachdem nun einige PlayStation-Titel den beschwerlichen Weg auf den PC geschafft haben, gibt es nun Gerüchte darüber, dass bald einige große Xbox-Franchises auf die PS5 kommen könnten. Darunter Halo, Hellblade 2, Gears of War und noch viele weitere Titel. Gaming-Insiders NateDrake hat vor wenigen Tagen bereits die Behauptung aufgestellt, dass die Halo Master Chief Collection auf Sonys Konsole erscheinen wird. Das Tür zur Gerüchteküche wurde damit einen kleinen Spalt aufgeschoben, doch nun drückt ein weiterer Journalist die Tür erst so richtig auf.

Xbox: Neues und neues Altes für die PlayStation 5?

Jez Cordon von Windows Central bestätigt NateDrakes Aussage und wirft dabei sogar noch weitere Spiele in den Topf. Laut ihm ist die Halo: The Master Chief Collection nur der Anfang. Er nennt außerdem den Microsoft Flight Simulator, Gears of War: Ultimate Edition, Senua's Saga: Hellbade 2 und Age of Mythology als weitere Kandidaten für einen Release auf der PlayStation 5.

Aktuell hat Microsoft immerhin schon DOOM: The Dark Ages und The Outer Worlds 2 für Sonys Konsole angekündigt. Weitere Spiele, die auch auf der PS5 erhältlich werde, wären also keine allzu große Überraschung mehr, zumal Microsoft sehr viel Wert darauf legt, dass ihre Spieler auf so gut wie jedem Gerät zocken können. Noch im Dezember sagte Microsoft außerdem, dass die Exklusivität von Hellblade 2 ein Fehler war. Vielleicht ist also bald Zeit, diesen Fehler geradezubiegen.

Hellblade 2 ist ein top-aktuelles Spiel, da es 2024 erschienen ist und auch die Retold-Version von Age of Mythology kam 2024 auf den Markt. Doch nicht jeder Titel, den die beiden Journalisten hier vorgeschlagen haben den Vorteil, so neu zu sein. Bei Gears of War handelt es sich zum Beispiel um das klassische Remaster aus dem Jahr 2015.

Welches Xbox-exklusive Spiel würdet ihr gerne auf der Xbox spielen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.