Halo Infinite bringt Halo 2-Inhalte und Third-Person-Modus zum Jubiläum

Halo Infinite erhält durch das Update "Operation: Great Journey" neue Inhalte, die an Halo 2 erinnern. Enthalten sind eine neue Playlist mit klassischen Karten und Spielmodi sowie ein Third-Person-Modus. Das Update erscheint rechtzeitig zum 20. Jubiläum von Halo 2 und erweitert das Spielerlebnis um nostalgische Elemente.

Delta Arena Playlist und neue Perspektiven im Third-Person-Modus

Die Delta Arena Playlist bietet sieben nachgebildete Karten aus Halo 2 und Spielmodi wie Slayer, Oddball, Capture the Flag und King of the Hill. Die Playlist verwendet Legacy-Gameplay-Einstellungen und die Startwaffe MA5K Avenger, inspiriert von der Halo 2 SMG. Halo Infinite Designer Evan Colson erklärt in einem Interview mitXbox Wire :"Angesichts aller feinen Unterschiede zwischen Halo Infinite und Halo 2 war eine 1:1-Nachbildung nie wirklich möglich. Stattdessen haben wir eine Mischung aus beiden Spielen geschaffen, mit Einstellungen, die sich wie das klassische Halo anfühlen, aber Elemente der modernen Sandbox enthalten."

Der Third-Person-Modus, bereits beim Halo World Championship 2024 angekündigt, wird mit diesem Update in Halo Infinite eingeführt. Dieser Modus bringt eine neue Perspektive ins Gameplay und ermöglicht es den Spielern, das Spiel auf eine andere Art zu erleben.

Exklusive Halo 2-Demo und neue Projekte in Unreal Engine 5

Microsoft veröffentlicht am 9. November 2024 die Halo 2-Demo von der E3 2003 als Mod für Halo: The Master Chief Collection auf Steam. Diese Version enthält unveröffentlichte Gameplay-Elemente, die nie in die finale Version des Spiels aufgenommen wurden, und bietet Fans einen exklusiven Einblick in die Vergangenheit. 343 Industries wurde kürzlich in Halo Studios umbenannt und entwickelt mehrere neue Spiele in der Unreal Engine 5. Eine technische Demo, die bei der Halo World Championship präsentiert wurde, zeigte erste Einblicke in verschiedene Halo-Schauplätze in der neuen Engine.

Das Update bringt nostalgische Inhalte und neue Funktionen für Halo Infinite-Fans. Die kommenden Entwicklungen in Unreal Engine 5 zeigen, dass Halo Studios große Pläne für die Zukunft der Serie hat. Fans können gespannt sein auf die Kombination aus klassischen Elementen und moderner Technologie im Halo-Universum.