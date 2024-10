Halo Infinite: Eingestellter Battle-Royale-Modus hätte laut Ex-Director ein "Game Changer" werden können

Ein ehemaliger Entwickler von Certain Affinity bestätigt, dass ein Battle-Royale-Modus für Halo Infinite in Arbeit war. Das Projekt wurde jedoch eingestellt, trotz der Arbeit eines großen Teams seit 2020. Die Bestätigung kommt nach langen Spekulationen. Mike Clopper, der Design Director hinter dem Battle-Royale-Modus, hatte das Projekt immer wieder als potenziellen "Game Changer" bezeichnet.

Eingestellter Modus sorgt für Unmut in der Community

Über 100 Mitarbeiter arbeiteten seit 2020 an dem Modus, um das Gameplay von Halo Infinite zu erweitern. Der ehemalige Design Director betonte auf LinkedIn, dass das Team begeistert war, obwohl das Projekt nicht umgesetzt wurde. Bereits Anfang 2022 kursierten Gerüchte, dass das Studio an einem neuen Modus arbeitet. Doch im Januar 2023 stellte Microsoft das Projekt ein, was zu 25 Entlassungen führte. Die Entscheidung brachte viel Unmut in der Community und hinterließ enttäuschte Erwartungen bei den Fans.

Neuer Third-Person-Modus und Zukunftspläne für die Reihe

Nach der Absage des Battle-Royale-Modus hat Microsoft einen Third-Person-Modus angekündigt, der im nächsten Monat erscheint. Halo Studios (ehemals 343 Industries) arbeitet an neuen Projekten und will die Serie in Zukunft mit der Unreal Engine 5 auf eine neue technologische Basis bringen. Erste experimentelle Aufnahmen der neuen Technologie wurden veröffentlicht und von Digital Foundry als "beeindruckend" gelobt. Diese Entwicklungen lassen darauf schließen, dass das Studio daran arbeitet, das Franchise innovativ zu halten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Trotz der Absage des Battle-Royale-Modus zeigt Halo Infinite weiterhin Entwicklungen mit neuen Gameplay-Elementen und technischen Verbesserungen. Die Arbeit an der Unreal Engine 5 verspricht neue Möglichkeiten für die Zukunft der Halo-Reihe. Fans sind gespannt, welche neuen Wege die Serie einschlagen wird, und warten auf die nächsten offiziellen Ankündigungen. Besonders der Wechsel zur neuen Engine könnte das Spiel grundlegend verändern und neue Maßstäbe setzen, was die Erwartungen an kommende Halo-Titel weiter steigen lässt.