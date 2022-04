Halo Infinite erwarten "neue und aufregende" Dinge von Certain Affinity

Das Entwicklerstudio Certain Affinity vertieft seine Zusammenarbeit mit 343 Industries und kündigt "neue und aufregende" Dinge für Halo Infinite an.

Das in Austin, Texas ansässige Studio ist bereits seit 2007 an Spielen der Halo- und Call-of-Duty-Reihe beteiligt, außerdem arbeitete man an Shootern wie Left 4 Dead und Doom.

Längere Zusammenarbeit

Seit Dezember 2019 ist das Team zudem bei Halo Infinite involviert, künftig nimmt man eine noch größere Rolle ein.

"Wir sind seit mehr als 15 Jahren Teil des Halo-Franchise und fühlen uns geehrt, dass wir unsere Beziehung zu 343 vertiefen können und damit betraut wurden, Halo Infinite auf neue und aufregende Weise weiterzuentwickeln", teilt das Studio mit.

"Begleitet uns auf unserer Reise", heißt es weiter. Das Studio such aktuell nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Standorte in Austin, Toronto und für die Arbeit von Zuhause aus.

Halo Royale?

Bereits im Januar 2022 wurde berichtet, dass Certain Affinity an einem neuen Spielmodus für Halo Infinite arbeite und dass es sich dabei um eine Art Battle Royale handeln könnte. Zuletzt nahmen diese Battle-Royale-Gerüchte wieder an Fahrt auf.

Ebenfalls im Januar hieß es, Xbox arbeite mit dem Studio an einem Koop-Spiel im Monster-Hunter-Stil.

Bis zum Start der zweiten Season in Halo Infinite braucht ihr noch ein wenig Geduld. Am 3. Mai 2022 geht’s los, zuletzt wurde bereits ein neuer Trailer zur Einstimmung veröffentlicht.

Ferner gibt es jetzt eine neue Mod, mit der ihr Halo Infinite auf dem PC in der Third-Person-Perspektive spielen könnt.