Halo Infinite: Neue Third-Person-Mod lässt euch Master Chief von hinten bewundern

Da wollte wohl jemand mehr von Master Chief Schokoladenseite sehen. Nachdem wir letzte Woche den nackten Hintern des Helden in der neuen TV-Serie zu Halo Infinite bewundern durften, gibt es nun eine Mod, die uns der Rückseite des Kämpfers ein wenig näher bringt.

Rennen und rutschen in der dritten Person

Die Rede ist nicht etwa von einer Nackt-Mod sondern von einer Third-Person-Mod. Diese wurde von Opulent Gamer entwickelt und existiert schon eine Weilchen auf HaloCustoms.

In einem Video, das die Mod in voller Pracht zeigt, schreibt Opulent Gamer: Nach meinen Anfängerfähigkeiten als Modder in Halo Infinite habe ich mich gefragt, wie die dritte Person wohl aussehen würde... [Spoiler-Alarm] es ist erstaunlich".

Leider kommt die Mod nicht ganz ohne ein paar kleine Schattenseiten. Sobald ihr die Mod verwendet, könnt ihr nicht mehr zurück in die Ego-Perspektive wechseln. Zusätzlich müsst ihr sie jedes Mal neu starten, wenn ihr Halo Infinite öffnet.

Wie das Ganze funktioniert, zeigt der Mod-Entwickler in diesem Erklär-Bär-Video.

Außerdem funktioniert sie nur im Kampagnen-Modus, was aber deutlich fairer und auch sicherer für die Nutzer selbst ist, die so nicht aus einem Match gebannt werden.