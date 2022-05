Halo Infinite Season 2: Start, Uhrzeit, Battle Pass und neue Modi

Heute geht Season 2 in Halo Infinite an den Start und verspricht euch unter anderem eine Menge neuer Inhalte. Die neue Season hört auf den Namen Lone Wolves.

Was ihr über Season 2 in Halo Infinite wissen müsst, wann sie startet und welche Inhalte bisher bekannt sind, lest ihr nachfolgend.

Alles über Season 2 in Halo Infinite:

Wann startet Season 2 in Halo Infinite?

Der Start von Season 2 in Halo Infinite ist für Dienstag, dem 3. Mai 2022, auf Xbox Series X/S, PC und Xbox One vorgesehen. Rechnet zeitgleich mit einem umfangreichen Update, das alle Neuerungen mit sich bringt.

Halo Infinite Season 2 Startzeiten:

11 Uhr (US-Westküste)

14 Uhr (US-Ostküste)

20 Uhr (Mitteleuropa)

4 Uhr (Australien, 4. Mai)

Während 343 Industries in Season 1 noch so seine Probleme hatte, erwarten Fans von der zweiten Saison deutlich mehr. Diese wird auch wieder eine Weile laufen, mit dem Start von Season 3 ist erst im November 2022 zu rechnen.

Welche Neuerungen gibt es in Halo Infinite Season 2?

Bekannt ist bisher, dass es mit Catalyst und Breaker zwei neue Maps in Season 2 von Halo Infinite geben wird. Der vor Kurzem veröffentlichte Teaser zu Season 2 zeigt natürlich längst nicht alles.

Spekuliert wurde auch über eine Art Battle-Royale-Modus, da in dem Video ein Sandsturm zu sehen war, der einigen Charakteren in einer Sequenz immer näher kommt. Was neue Modi anbelangt, könnt ihr in Season 2 Elimination, King of the Hill und Land Grab spielen.

Weitere Arbeiten hat 343 Industries am Anti-Cheat-System vorgenommen, auch an Verbesserungen der Ranglisten wird gearbeitet. Jeden Monat soll es Updates namens Drop Pods geben, die Problemlösungen und neue Inhalte mit sich bringen.

Gedulg braucht ihr indes noch für den Koop-Modus der Kampagne und den Forge-Modus. Der Online-Koop für die Kampagne ist derzeit für August geplant, die Splitscreen-Variante folgt später. Eine Open Beta von Forge soll im September starten, in dem Monat kommt auch eine Möglichkeit zum Wiederholen von Missionen.

Welche Belohnungen bietet der Halo Infinite Season 2 Battle Pass?

Konkrete Details zu den Belohnungen des Battle Pass für Season 2 noch nicht vor, auf offiziellen Artworks sind aber neue Helme, Waffen-Skins, Rüstungen und so weiter zu sehen. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie 343 Industries auf die Kritik an den Belohnungen zur ersten Season reagiert.

Worum geht es in Halo Infinite Season 2?

Im Mittelpunkt von Season 2: Lone Wolves stehen die Spartans Sigrid Eklund und Hiseu Dinh. Sie befinden sich hinter den feindlichen Linien und sollen etwas "Interessantes und Gefährliches" bergen.

Was die neuen narrativen Inhalte anbelangt, steht euer Spartan dabei immer im Vordergrund. Er (oder sie) taucht in Zwischensequenzen auf und das auch mit der von euch angelegten Ausrüstung.