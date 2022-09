Halo Infinite: Splitscreen-Koop gestrichen, aber Forge und Online-Koop haben endlich einen Termin!

Entwickler 343 Industries hat am Abend endlich offizielle Termine für Forge- und Online-Koop-Modus in Halo Infinite bestätigt.

Beide Modi sollen ab dem 8. November 2022 verfügbar sein, es dauert also noch ein Weilchen.

Es gibt auch schlechte Nachrichten

Schlechte Nachrichten hat 343 Industries allerdings für Splitscreen-Fans. Es wird keinen lokalen Splitscreen-Modus für die Kampagne geben, das Feature wurde komplett gestrichen.

"Um die laufende Entwicklung des Live-Services zu verbessern und zu beschleunigen und um besser auf das Feedback der Spieler und die Updates zur Lebensqualität eingehen zu können, haben wir die Studio-Ressourcen umverteilt und arbeiten nicht mehr an einem Splitscreen-Koop-Modus für die lokalen Kampagne“, heißt es.

Wer die Kampagne kooperativ spielen möchte, muss das also online tun. Der Forge-Modus ermöglicht es erneut, Maps mit einer Vielzahl verschiedener Inhalte zusammenzubauen.

Konkrete Details zu den enthaltenen Features liegen aber noch nicht vor. 343 will zeitgleich am 8. November zwei neue Multiplayer-Maps veröffentlichen, die zeigen sollen, wozu der Forge-Modus in der Lage ist.

Hier ist die neue Roadmap für Herbst und Winter 2022: