Neue Ära für Halo: Wechsel zur Unreal Engine 5 und mehrere neue Spiele in Arbeit

Microsofts Shooter-Reihe Halo geht in eine völlig neue Ära und die bringt einige Änderungen mit sich.

Unter anderem wird etwa das Studio 343 Industries in Halo Studios umbenannt und erweitert. Aber das ist längst nicht alles.

Der Master Chief in der Unreal Engine 5

Für alle zukünftigen Halo-Projekte wechselt man zudem zu Epics Unreal Engine 5. Dahingehend seien auch "mehrere neue Spiele" in der Entwicklung.

Nach Angaben von Studioleiter Pierre Hintze läutet man damit ein neues Zeitalter für das Franchise ein.

"Wenn man Halo auf das Wesentliche herunterbricht, gibt es zwei unterschiedliche Kapitel", sagt er. "Kapitel 1: Bungie. Kapitel 2: 343 Industries."

"Ich denke, wir haben nun eine Zielgruppe, die hungrig nach mehr ist. Wir versuchen daher nicht nur, die Effizienz der Entwicklung zu verbessern, sondern auch die Art, wie wir Halo-Spiele machen. Heute starten wir also ein neues Kapitel… Jeder hier ist darauf aus, die bestmöglichen Halo-Spiele zu machen."

Im Video oben seht ihr ein paar erste Eindrücke davon, wie Halo in der Unreal Engine 5 aussieht. Mehr als ein paar Experimente sind das nicht. Bei dem Material handelt es sich "nicht um ein Spiel", sondern um ein Forschungsprojekt namens Foundry.

Dies erlaube es den Halo Studios, sich auf die "nächsten Schritte" in der Entwicklung der Halo-Spiele vorzubereiten.

"Man kann aber guten Gewissens sagen, dass wir erwarten, dass die Mehrheit dessen, was wir in Foundry gezeigt haben, in den Projekten zu sehen sein wird, an denen wir arbeiten – in unseren zukünftigen Projekten."

Gemeinsam mit Epic Games arbeite man daran, sicherzustellen, dass die Reihe neue Höhepunkte erreichen kann. Der Wechsel zur Unreal Engine 5 ermögliche auch einen "reibungsloseren Prozess" bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese müssen sich nicht mehr mit der zuvor verwendeten, hauseigenen Slipspace Engine befassen.

Dadurch könne Halo "schneller und organischer" als zuvor wachsen. Ebenso möchte man früher mehr Feedback von Spielerinnen und Spielern erhalten.