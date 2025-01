Hat Xbox noch eine Zukunft? Microsoft will zwar aus allem eine Xbox machen, doch eigene Konsolen sind immer noch ein "wichtiger Teil" der Pläne

Haben Xbox-Konsolen noch eine Zukunft? Laut Xbox-Chef Phil Spencer schon.

In einem aktuellen Interview sprach Spencer erneut über dieses Thema und betonte, dass Hardware ein "wichtiger Teil" von Xbox sei.

Es gibt auch künftig noch Xbox-Hardware

"Unsere eigene Hardware ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil von Xbox, das ist mir nicht entgangen", sagt er gegenüber Gamertag Radio.

"Ich habe immer wieder gesagt, dass 'Box' im Namen unserer Marke steckt. In der Position, in der ich mich befinde, betrachte ich die Hardware als einen wichtigen Teil unserer Arbeit, aber ich versuche auch nicht, die Spiele von anderen Anbietern fernzuhalten."

Diese Zugänglichkeit, etwa durch die Veröffentlichung von Spielen auf der Nintendo Switch oder PlayStation oder die Verfügbarkeit auf verschiedenen Geräten via Cloud-Streaming, ist ein wichtiger Part der Strategie. Und dazu gehöre auch Hardware.

"Lasst uns innovative Hardware bauen, mit der die Leute spielen wollen, sei es direkt in ihren Händen, sei es auf ihrem Fernseher oder sogar an anderen Orten - und ich liebe unser Hardware-Team, ich habe gerade diese Woche einige Zeit mit ihnen verbracht, und mit der Roadmap, die sie haben", betont er.

Dazu passt auch, dass Microsoft Pläne für einen Xbox-Handheld hat. Allerdings gab Spencer dahingehend an, dass die Entwicklung noch einige Jahre dauern werde. Zudem versprach das Unternehmen bereits, dass man mit der nächsten Konsole den "größten technologischen Sprung aller Zeiten" bieten möchte. Es bleibt allerdings erst einmal unklar, wann Microsoft plant, in die nächste Generation zu starten.

Mit einer neuen PR-Kampagne wollte Microsoft im vergangenen Jahr betonen, dass so ziemlich alles eine Xbox sein kann. Dabei spielt man eben auf die Verfügbarkeit von Spielen via Cloud-Gaming auf Smartphones, Smart-Fernsehern und weiteren Geräten an. Anders gesagt: Man braucht nicht zwingend eine Xbox-Konsole, um Xbox-Spiele zu spielen.