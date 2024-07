Harry Potter Quidditch Champions: Vorbesteller-Boni, Editionen und Preise

Am 3. September 2024 lässt Warner Bros. Games die Besen fliegen. Harry Potter: Quidditch Champions füllt in vier Wochen die Lücke, die das Erfolgsspiel Hogwarts Legacy noch offen gelassen hat, und lässt euch mit bekannten Schülern aus Hogwarts um den Sieg kämpfen.

Harry Potter Quidditch Champions: Editionen und Boni

Quidditch ist der beliebteste Sport in der Zaubererwelt und kam in Hogwarts Legacy zu kurz. Dafür dreht sich in Harry Potter: Quidditch Champions alles um den Schnatz. In einem neuen Trailer erhaltet ihr Einblicke in das Gameplay, die kosmetischen Optionen sowie die Editionen und Vorbesteller-Boni.

Alle Editionen von Harry Potter Quidditch Champions: Das Spiel erscheint für Xbox Series, Xbox One und PC via Steam und Epic Games. Die digitale Standard-Version erhaltet ihr für 29,99 Euro, während euch die digitale und physische Deluxe-Edition 39,99 Euro kostet. Die physische Edition für die Konsolen erscheint erst am 8. November. Die Switch-Version erscheint an Weihnachten.

Wer eine PS-Plus-Mitgliedschaft besitzt, erhält die Standard-Version Harry Potter: Quidditch Champions bis zum 30. September 2024 als kostenloses Spiel. Dieses bleibt euch so lange erhalten, wie eure Mitgliedschaft läuft.

Die Deluxe-Edition beinhaltet das Basisspiel, die Haus-Packs für Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor, die passende Kosmetika zu den jeweiligen Häusern enthalten. Diese sind ein Besen-Skin, eine Uniform sowie ein Emblem. Dazu gibt es noch 2.000 Gold, die ihr im Spiel ausgeben könnt. Gold könnt ihr ansonsten nur durch euren Fortschritt erlangen. Zu Mikrotransaktionen gibt es bisher keine Informationen.

Vorbesteller-Boni für Harry Potter Quidditch Champions: Wer das Spiel vorbestellt, erhält den "Bester Feuerblitz"-Skin für euren Besen. Wer zuvor Hogwarts Legacy gespielt hat, kann sich über ein zweites Bonuspaket freuen. Hier müsst ihr Quidditch Champions nicht einmal vorbestellt haben.

Die Rede ist vom Legacy-Paket. Mit diesem erhaltet ihr den Besen Skin "Mondputzer" sowie den Helden-Skin für Sebastian Sallow, dessen Zauberstab, Zeichen der Alten Magie und Feier der Alten Magie.

In nur wenigen Wochen könnt ihr die ikonischen Schauplätze, wie den Fuchsbau der Weasleys oder riesige Quidditch-Arenen, besuchen und neben Harry, Ron und Hermine noch andere bekannte Charaktere antreffen. Also holt eure Besen langsam raus, es wird Zeit, den Boden mit euren Gegnern zu wischen!