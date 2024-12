Hasbro Pulse stellt neue Transformers-Figuren zu den Primes vor

Hasbro Pulse hat weitere Figuren zu Transformers vorgestellt und läutet damit eine neue Figurenserie ein.

Diese hört auf den Namen Transformers: Age of the Primes und lässt euch tiefer in die Transformers-Geschichte eintauchen.

Grundlage des Transformers-Universums

"Diese ikonischen Wesen sind die Grundlage des Transformers-Universums", heißt es. "Jedes von ihnen verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten, die jeden Bot und jede Schlacht im Kosmos geprägt haben."

Zu ihnen zählt etwa Titan Class Thirteen Star Optimus Prime, der verschiedene Waffen mitbringt, etwa eine Blaster-Kanone, einen Schulter-Blaster und den Zodiac-Orb.

Commander Class Aerialbot Silverbolt erhebt sich wiederum in die Lüfte, indem er sich in einen Jet-Thruster verwandelt. Er kann auch mit anderen Aerialbots kombiniert werden, um den Aerialbot Superion zu bilden.

Ebenso gibt es etwa noch Leader Class The Thirteen Megatronus the Fallen, der eurer Sammlung einen "dunklen Touch" verleihen soll. Hier verspricht man eine "ausgefeilte Beweglichkeit", in 38 Schritten könnt ihr die Figur in den Panzermodus verwandeln. Als Zubehör umfasst diese Figur zum Beispiel den Requiem Blaster und einen Streitkolben.

"Die Age of the Primes-Kollektion bietet die einmalige Gelegenheit, diese legendären Figuren zu besitzen und zu kombinieren, so dass die Fans ihre ideale Primes-Reihe zusammenstellen können", sagt Hasbro Pulse. "Dieser Drop ist nicht nur ein Fest des Geschichtenerzählens und der Kreativität, sondern auch eine Hommage an den zeitlosen Reiz von Transformers."