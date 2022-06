Hatsune Mikus erstes PC-Spiel ist bunt, launisch und hat das richtige Gespür für Rhythmus

Das virtuelle Pop-Idol Hatsune Miku feierte kürzlich ihr erstes Debüt auf dem PC. Mit Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ erschien am 26. Mai die weltweit erste Computer-Version eines Rhythmusspiels mit Miku in der Hauptrolle – zumindest das erste Spiel, das nicht mit VR gespielt werden muss. Im obigen Video seht ihr meine erste Begegnung mit Project DIVA Mega Mix+, bei dem es sich aktuell um eine der größten Kollektionen des Franchises handelt. Mit dabei ist nicht nur Hatsune Miku selbst, sondern auch die virtuellen Sängerinnen Kagamine Rin, Megurine Luka, MEIKO, Yowane Haku, Akita Neru, Kasane Teto und Sänger Kagamine Len und KAITO.

Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, möchten wir festhalten, dass Hatsune Miku keine Vocaloid mehr ist. Seit 2019 ist ihre Stimme nämlich kein Teil von Yamahas Software, sondern nutzt nun ein anderes Programm. Die Entwickler entschieden sich deshalb dafür, Miku nicht an ein Programm zu binden, sondern sie einfach als virtuelle Sängerin zu identifizieren.

Das Rhythmusspiel Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ bietet auf dem PC mit über 170 Songs eine der größten Sammlungen des Idols aus Japan. Die Musik beinhaltet viele altbekannte Tracks, wie "World Is Mine" von Supercell, aber auch neue Singles. Wie immer sind die Songs dabei eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern in allerlei Genres. Diese variieren von Balladen über Dubstep bis hin zu Rock. Die PC-Version orientiert sich stark an den Elementen des Mega-Mix-Spiels der Nintendo Switch. Eine VIP-Version fügt 72 weitere Tracks aus dem PlayStation-Spiel Future Tone hinzu. Bei beiden Versionen kann man die visuellen Effekte nach Belieben zwischen dem Pop-Look aus Mega Mix und dem High-Fidelity-Stil aus Future Tone wechseln. Zudem könnt ihr Hatsune Miku und ihre Freunde mit über 500 Outfits, Accessoires und Frisuren so ändern, wie ihr sie am liebsten auf der Bühne sehen wollt.

Bei Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ geht es nicht nur darum, die richtigen Tasten im Rhythmus zu treffen, sondern auch darum, ein ganzes Konzert inklusive Outfits und Setlist für die virtuellen Sängerinnen und Sänger zu gestalten.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ Entwickler / Publisher: SEGA

SEGA Plattformen: PC

PC Release-Datum: 26.05.2022

26.05.2022 Sprache: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Deutsch

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Deutsch Preis: Standard Edition 39,99€, VIP-Edition 59,99€, weitere DLCs erhältlich.

Wie ihr im ersten Video seht, fiel mir die Steuerung am PC mit Maus und Tastatur nicht immer leicht. Wenn es euch auch so gehen sollte, könnt ihr jederzeit zum Controller wechseln. Man kann hierfür die Layouts für die verschiedenen Konsolen mit einem Tastendruck austauschen. Generell macht Mega Mix+ die Navigation durch die Benutzeroberfläche einfach. Das Menü ist zwar bunt, aber auch groß, übersichtlich und im Prinzip sogar minimalistisch – denn in der Menü-Übersicht tauchen nur die Höhepunkte des Spiels auf. Auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch oder Deutsch könnt ihr so mit einem Klick das Rhythmusspiel spielen, eigene Playlists erstellen, Online gehen oder eure Charaktere umstylen. Das Gameplay macht es deshalb aber nicht weniger komplex: Mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad kommt man für die perfekten Combos immer mehr ins Schwitzen. Und nicht nur die Musik-Auswahl ist riesig, sondern auch das Styling bietet massig Optionen. Mit den eigenen Playlisten habt ihr darüber hinaus unendlich viele Möglichkeiten die Charaktere in Szene zu setzen und ihre Konzerte selbst zu gestalten.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ kostet in der Standard-Version 39,99€ und 59,99€ als VIP-Edition inklusive 72 weiterer Songs und dem Zugang zu allen Inhalten, die man in der Standard-Edition freispielt.