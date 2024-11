Hätte Arcane 5 Staffeln haben sollen? Nein, das ist nur ein Missverständnis

Jetzt, wo Arcane sich dem Ende entgegen neigt, wünschen sich viele Fans, dass es weitergeht. Die Netlfix-Serie, die auf Riot Games' MOBA League of Legends basiert, soll laut einigen Fans allerdings für fünf Staffeln angesetzt worden sein. Warum es sich hierbei um ein Missverständnis handelt und Arcane nie über die zweite Staffel hinaus gehen sollte, erklärt LoL-Mitschöpfer und CPO Marc Merrill.

Arcane wird keine weiteren Staffeln erhalten

In einem Beitrag auf Reddit erklärt Merrill, dass Arcane schon immer nur zwei Staffeln erhalten sollte. Das hat auch einen einfachen Grund. Die Geschichte, die in Arcane erzählt wird, benötigt keine weiteren Staffeln. Am Ende von Staffel 2 ist alles gesagt, was gesagt werden sollte. Jetzt gibt es andere Geschichten, die erzählt werden wollen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Arcane wurde immer so geschrieben, dass es zwei Staffeln dauert", schreibt er. "Die Verwirrung rührt daher, dass es intern ein Gespräch über das Budget gab, in dem von einer 'Genehmigung von 5 Saisons' gesprochen wurde - was einfach bedeutet, dass wir einen Haufen Geld für die Entwicklung beiseitelegen." Mit dem kreativen Schaffungsprozess hatte das gar nichts zu tun.

"Wir haben auch immer vorgehabt, mehr Geschichten zu erzählen und das Universum weiter auszubauen. Daran hat sich nie etwas geändert - die Leute stürzen sich nur auf Gerüchte oder irreführende Schlagzeilen und Riot hat sie nicht korrigiert - aber da diese Gerüchte an Schwung gewonnen haben, freue ich mich, das klarstellen zu können."

Das Unternehmen könne Serien wie Arcane allerdings nicht wie in einer Fabrik herstellen. Es erfordere einen großen Aufwand "Spiele zu entwickeln, die es wert sind, von den Spielern geliebt zu werden, so ist es auch schwer, großartige Geschichten zu erzählen und unglaubliche Shows/Filme zu machen". Besonders, wenn diese von Grund auf neu geschrieben werden.

Im selben Zuge bezieht Merrill auch Stellung zur Kritik über das hohe Budget der Serie, das satte 250 Millionen Dollar beträgt. Laut ihm sei diese Summe keinesfalls ungerechtfertigt. Man sei damit noch weit unter großen Pixar-Produktionen und gebe das Geld zum großen Teil für Talente und Animatoren aus.