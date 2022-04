Haunted Chocolatier: Im Stardew-Valley-Nachfolger gibt es Bosskämpfe

In Haunted Chocolatier, dem Nachfolgetitel zu Stardew Valley, wird es auch Bosskämpfe geben.

Im Rahmen eines Livestream-Interviews ließ Stardew-Schöpfer Eric Barone die Fans unter anderem ein paar Musikstücke aus dem kommenden Titel hören.

Die Musik ist düsterer

Zur der vorgestellten Musik zählte unter anderem ein Track namens "beeboss". Dazu sagt er: "Nicht alles in Haunted Chocolatier besteht aus dieser beschwingte Salsa-Musik. Das hier ist eigentlich mehr ein Kuriosum."

Zum Vergleich spielte er ein Stück namens "Pristine Snow" mit sanften Klaviertönen und einer düsteren Oboenmelodie, die mehr in Richtung Stardew Valley geht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Der Großteil der Musik im Spiel wird wahrscheinlich so klingen. Eine Art mysteriöses, düsteres, verschneites Gefühl. Es soll wie eine mysteriöse Nacht im Schnee klingen."

Insgesamt soll die Musik "düsterer" sein als in Stardew Valley.

Er macht sich keine Sorgen

Bereits zuvor hatte Barone betont, dass Haunted Chocolatier einen größeren Fokus auf Kämpfe legt. Sorgen macht er sich angesichts des Erfolges von Stardew Valley, in dessen Schatten Haunted Chocolatier steht, aber nicht.

"Ich kann nicht anders, als an Stardew Valley zu denken, wenn ich dieses Spiel mache", sagt er. "Das äußert sich dann in Dingen wie 'Oh, das kann ich nicht machen. Es erinnert zu sehr an Stardew Valley.' Aber dann sind viele Dinge in Stardew Valley so, wie sie sind, weil es einfach Sinn ergibt. Es wäre dumm, es anders zu machen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"In letzter Zeit habe ich mir einfach gesagt: 'Weißt du was, scheiß drauf'. Wenn das bedeutet, dass vieles in Stardew Valley perfekt war und nicht geändert werden muss, dann werde ich es einfach so machen wie bisher und mir keine Gedanken darüber machen. Wenn die Leute sagen, es sei eine Kopie von Stardew Valley, dann soll es so sein. Was habt ihr erwartet? Habt ihr erwartet, dass ich ein Sportspiel oder ein Rennspiel mache? Das hier ist genau das, was ich mache."