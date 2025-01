Hearthstone begrüßt die Helden aus StarCraft in neuem Mini-Set: Schließt euch einer Fraktion an und wählt weise, denn ihr wollt ja am Ende den richtigen Helden-Skin erhalten

Ja, es ist etwas stiller um Hearthstone geworden, aber das heißt nicht, dass es keine collen Kollaborationen geben kann. Seit gestern gibt es das neue Mini-Set "Helden aus StarCraft", das, wer hätte das gedacht, neue Karten mit StarCraft-Thema ins Spiel bringt. Passend zu diesem heldenhaften Karten-Launch treffen zwei große Hearthstone-Streamer heute Abend aufeinander, um die neuen StarCraft-Karten einzuspielen.

Welcher Fraktion schließt ihr euch an?

Sammelt eure Decks zusammen und kommt an den Spieltisch. Hearthstone mischt euch etwas StarCraft-Nostalgie ins Spiel. Insgesamt 49 Karten beinhaltet das neue Set. Davon sind vier Karten legendär, eine episch, 20 selten und 24 gewöhnlich. Was ihr mit diesen Karten alles anstellen könnt, zeigen euch TrumpSC und Day9 heute Abend ab 19:00 Uhr auf Twitch - wenn ihr hier nicht gerade das zweistündige Gameplay zu Assassin's Creed Shadows oder die Xbox Developer Direct 2025 schaut. Dort könnt ihr allerdings auch keine Kartenpackungen als Twitch-Drop erhalten.

Insgesamt gibt es drei Fraktionen aus StarCraft, die uns mit ihrer Anwesenheit beehren: die Zerg, die Protoss und die Terraner. In einem kleinen Event könnt ihr eure Fraktion wählen und insgesamt 13 Kartenpackungen sowie einen von drei Heldenskins freischalten. Das Event findet nur noch bis zum 11. Februar statt.

Unsere altbekannten Klassen haben sich ebenfalls entschieden und sich bestimmten Fraktionen angeschlossen. So gehören die Todesritter, Dämonenjäger, Jäger und Hexenmeister zu den Zerg, die von Sarah Kerrigan angeführt werden. Druiden, Magier, Priester und Schurken kämpfen an der Seite der Protoss, an deren Spitze Artanis steht. Paladin, Schamane und Krieger gehören zu den Terranern und ordnen sich Jim Raynor unter.

Jede Fraktion besitzt einen speziellen Spielstil. Während Zergs haufenweise Diener beschwören und auf direkten Schaden setzen, verringern Protoss die Kosten ihrer teuren Diener und Zauber im Laufe des Spiels. Terraner setzen auf besondere Raumschiff-Synergien und das Beschwören großer Truppen.

Das komplette Mini-Set mit 94 Karten - so habt ihr zwei von fast jeder Karte - kann im Shop für 19,99 USD oder 2.500 Gold gekauft werden.