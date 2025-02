Hearthstone bringt Erweiterung zu meinem absoluten Lieblingsdrachen aus WoW - Blizzard belebt Ysera und ihren smaragdgrünen Traum wieder und ich könnte weinen vor Freude!

Aus meiner einjährigen WoW-Phase ist mir ein Erlebnis besonders im Gedächtnis geblieben. Es war die Interaktion mit Ysera, dem ehemaligen Aspekt des Grünen Drachenschwarms und Herrscherin des Smaragdgrünen Traumes. Es war ein Aufeinandertreffen, das voller Begeisterung begann und für mich mit leichten Tränen in den Augen endete. Jetzt belebt Hearthstone Yseras traumhaft schönes Gebiet zum Leben und lässt das Spielfeld in dem ikonischen, leuchtenden Grün des Drachen erstrahlen.

Ein Traum in Smaragdgrün

Am 25. März erscheint der Smaragdgrüne Traum in Hearthstone. Die Erweiterung bringt 145 neue Karten voller Naturmagie ins Spiel. Loggt ihr euch ab sofort in Hearthstone ein, erhaltet ihr den legendären Diener Ysera bereits.

Einfach nur wow! Die neuen Karten sind wunderschön.

Neue Karten bedeuten in Hearthstone auch neue Schlüssenwörter und Effekte. Zwei völlig neue Schlüsselwörter stehen für ihren ersten Auftritt in Hearthstone bereit. Diese heißen "Erfüllen" und "Dunkle Gaben".

Erfüllen: Dieses Schlüsselwort besitzt die Macht, eure Heldenfähigkeiten zu verändern und verbessern. Je länger der Kampf tobt, desto stärker wird eure Fähigkeit. Die erste Erfüllen-Karte erhaltet ihr eine völlig neue Fähigkeit. Mit jeder weiteren Erfüllen-Karte, die ihr ausspielt, wächst die Macht eurer Heldenfähigkeit. Dieser Effekt ist für Karten der Klassen Druide, Jäger, Magier, Paladin, Priester und Schamane verfügbar.

Dunkle Gaben: Todesritter, Dämonenjäger, Schurke, Hexenmeister und Krieger erhalten stattdessen Karten, die aus der Traumwelt von Ysera einen Albtraum machen. Die Dunklen Gaben verstärken die Diener dieser Klassen und bieten besondere Entdecken-Optionen.

Wählt aus: Dieses Schlüsselwort war bisher nur für Druiden zugänglich. Dank Yseras Naturmagie, die alles durchdringt, erhalten nun auch alle anderen Klassen eine Karte mit diesem Schlüsselwort. Das Schlüsselwort lässt euch beim Ausspielen der Karte zwischen zwei Effekten entscheiden. Das bietet Flexibilität.

Zudem kehrt der Kartenchaos-Vorabzugang zurück. Dieser läuft vom 18. März bis zur Veröffentlichung der Erweiterung am 25. März. Hier könnt ihr Karten aus der kommenden Erweiterung nutzen und euch schonmal mit den neuen Effekten vertraut machen. Eine Runde spendiert euch Blizzard, danach müsst ihr mit Gasthauszugängen oder Gold dafür zahlen.