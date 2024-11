Hearthstone: Fans von langen, strategischen Runden werden die Raumschiffe lieben

Mit der neuen Erweiterung "Die Großen Dunklen Weiten" entführt Hearthstone seine Spieler in eine kosmische Welt. Wie immer gibt es in diesem DLC 145 frische Karten und eine völlig neue Mechanik. Mit dem Schlüsselwort "Raumschiffteil" könnt ihr seit dem 5. November in Blizzards Kartenspiel ein eigenes Raumschiff zusammenbauen. Wie das funktioniert und was die Besonderheiten dieser Mechanik sind, erfahrt ihr hier.

So baut ihr Raumschiffe in Hearthstone

Wie funktioniert das Raumschiff-Schlüsselwort? Blizzard erklärt die Mechanik folgendermaßen: "Wenn euer erster Raumschiffteil-Diener vernichtet wird, fangt ihr mit dem Bau eures Raumschiffes mit Basiswerten und -effekten an. Jedes weitere vernichtete Raumschiffteil wird eurem im Bau befindlichen Raumschiff hinzugefügt."

"Während ihr euer Raumschiff baut, erscheint es mit dem Status 'Inaktiv' auf eurem Spielbrett, wo es einen Platz einnimmt. Es kann allerdings weder verletzt noch als Ziel ausgewählt oder vernichtet werden."

Klickt ihr auf das Raumschiff, erfahrt ihr, welche Raumschiffsteile bereits hinzugefügt wurden. Ihr könnt das Raumschiff jederzeit für 5 Mana aktiv aufs Spielbrett bringen und könnt davor so lange an eurem Schiff bauen, wie ihr Lust habt. Das Raumschiff verhält sich auf dem Spielbrett wie ein Diener.

Das sagen die Entwickler über die Mechanik

In einer Pressemitteilung sprachen Senior Game Designer Leo Robles Gonzalez und Senior VFX Artist Luke Mason darüber, wie die Spieler die Raumschiff-Mechanik im Spiel ihrer Meinung nach nutzen werden.

Gonzales ist sich sicher, dass Spieler, die lange Matches bevorzugen, ihren Spaß mit dem neuen Schlüsselwort haben werden. "Die Raumschiffmechanik ist etwas, das Spieler:innen, die ein längeres, strategischeres Spiel mögen, meiner Meinung nach lieben werden."

"Unser Ziel war es, die Raumschiffmechanik so zu gestalten, dass sie wie etwas Fantastisches und Futuristisches aussieht - eine perfekte Mischung aus Warcraft und Science-Fiction", ergänzt er. Spieler können dem Raumschiff definitiv eine eigene Note verpassen.

"Wir haben die Raumschiff-Teile so entworfen, dass sie für sich alleine stark sind, aber auch dazu ermutigen, sie zu sammeln und zu kombinieren, bevor man sie abwirft. Es war eine Menge Arbeit, diese Balance hinzubekommen", so Gonzales.

Habt ihr die neue Erweiterung bereits gespielt? Und was haltet ihr von den Raumschiffen?