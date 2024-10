Hearthstone: Neue Erweiterung lässt euch ein eigenes Raumschiff bauen

Am 5. November 2024 erscheint die neue Erweiterung für Blizzards kompetitives Kartenspiel Hearthstone. Diesmal bereist ihr "Die Großen Dunklen Weiten", entdeckt einen neuen Dienertyp, ein neues Schlüsselwort und könnt mit eurem selbstgebauten Raumschiff das Spielfeld erobern. Wie immer gibt es 145 neue Karten, mit denen ihr völlig neue, verrückte Decks zusammenschustern könnt.

Raumschiffe und Zauberschubantrieb in Hearthstone

Im Kosmos gibt es viel zu entdecken, allem voran aber den neuen legendären Diener "Nexusprinz Shaffar", der das zurückkehrende Schlüsselwort Zauberschub nutzt. Beim ersten ausgespielten Zauber wirkt das Schlüsselwort seine Magie und ihr erhaltet den beschriebenen Effekt. Beim Nexusprinz Shaffar verleiht ihr einem Diener auf eurer Hand 3 Leben und 3 Angriff sowie den Zauberschub des Prinzen.

Magiebasierte Klassen, wie Magier oder Prieser dürften sicher ihre Verwendung für diesen legendären Diener finden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das nächste Zauber-, ähm, Schlüsselwort ist Raumschiff. Dieses wird erstmals mit der Erweiterung eingeführt und lässt euch ein großes Raumschiff aus mehreren Raumschiffteil-Dienern bauen. Sobald diese auf dem Spielfeld sterben, werden ihre Werte und Effekte dem Raumschiff hinzugefügt. Ihr entscheidet, wann ihr das Raumschiff über das Spielfeld fliegen lassen wollt.

Dann während da noch die Draenei. Sie bilden den neuen Dienertyp in "Die Großen Dunklen Weiten". Im All leben diese Wesen, da die Brennende Legion ihre Heimat überrannte und sie daraufhin Zuflucht in den Sternen suchten. Ihren Optimismus und ihre Hoffnung haben die Draenei dennoch nicht verloren.

Sie verbleiben in Hearthstone als dauerhafter Dienertyp und verfügen über Effekte, die sich auf den nächsten ausgespielten Draenei auswirken. Etwa so, wie ihr es vielleicht von den Elementen kennt.

Damit ihr all diese neuen Schätze ausprobieren könnt, gibt es einen Kartenchaos-Vorabzugang. Hier könnt ihr eine ganze Woche vor der Veröffentlichung der Erweiterung Decks bauen und sogar an einem Mini-Wettbewerb teilnehmen. Und ja, es gibt Preise zu gewinnen. Den ersten Zugang erhaltet ihr gratis, danach müsst ihr dafür 300 Gold ausgeben.

Ein Megapaket mit 80 Kartenpackungen und weiteren Goodies für die üblichen 80 Euro sowie ein normales Paket mit 60 Kartenpackungen für 50 Euro stehen euch im Shop für den Vorverkauf zur Verfügung.