Helikopter in Zelda Tears of the Kingdom: Fan baut einen CH-47 Chinook nach

Zu den vielen Kreationen, die in Nintendos Open-World-Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erstellt wurden, gesellt sich nun auch ein Helikopter.

Nicht irgendein Helikopter, sondern ein Nachbau von Boeings CH-47 Chinook.

Im Chinook über Hyrule in Tears of the Kingdom

KGXuan-Athlete-7976 hat diese Kreation auf Reddit geteilt und nutzt dabei verschiedene Einzelteile, um den Helikopter nachzubauen.

Wir sehen zwei große Rotoren und verschiedene andere Teile, die im Flug für eine stabile Ausrichtung des Fluggefährts sorgen.

Im Video von KGXuan-Athlete-7976 könnt ihr euch das näher anschauen:

Von der Community erhielt KGXuan-Athlete-7976 überwiegend Lob für sein Design, andere bemerkten, wie gut die Balance der Konstruktion ist, insbesondere im Flug.

Eine leichte Vorwärtsneigung sorgt beim Design dafür, dass sich der Helikopter nach vorne bewegt. Ebenso wurden die Stabilisatoren so positioniert, dass sie den Helikopter davon abhalten, sich unbeabsichtigt in die falsche Richtung zu drehen.

Die Kreation zeigt in jedem Fall einmal mehr, wozu Fans von The Legend of Zelda: Tears of the Kigndom in der Lage sind und welche kreativen Möglichkeiten ihnen das Spiel bietet, um ihre Ideen zu verwirklichen.

Ihr könnt mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich Fans noch eine ganze Weile mit dem Bau von Sachen in Tears of the Kingdom beschäftigen werden.

Der Chinook ist ein bekannter Transporthubschrauber, der etwa für den Transport von Soldaten, Fahrzeugen, Geschützen und anderen Dingen eingesetzt werden kann. Eingesetzt wird er von rund 20 Staaten, unter anderem von Großbritannien und Deutschland. Über die größten Bestände des Helikopters verfügen laut Wikipedia das amerikanische und japanische Militär.