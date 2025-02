Hell is Us zeigt ab September eine düstere Welt und verspricht eine emotionale Geschichte – Der Protagonist wird von einem bekannten Deus Ex-Sprecher synchronisiert

Das neue Action-Adventure Hell is Us von Publisher Nacon und Entwickler Rogue Factor hat nun endlich ein offizielles Release-Datum erhalten. Der Titel soll am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die Ankündigung erfolgte bei der gestrigen State of Play von PlayStation, wo ein neuer Trailer erste Einblicke in die düstere Welt des Spieles lieferte.

Hell is Us Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series, PC

Release: 04. September 2025

Entwickler / Publisher: Rogue Factor / Nacon

Ein beklemmendes Gefühl trotz Open-World

In Hell is Us taucht ihr in eine düstere Welt ein, die sowohl mit ihrer Optik als auch mit ihrem Gameplay überzeugen möchte. Der Fokus soll hierbei auf dem Erkunden, aber auch auf Rätseln und spannenden Kämpferlebnissen liegen. Rogue Factor, bekannt für Necromunda: Underhive Wars, verspricht eine emotionale Geschichte, die sich mit Themen wie Isolation und menschlicher Psyche auseinandersetzen soll. Der Trailer, der während der State of Play gezeigt wurde, deutet auf eine beklemmende Atmosphäre hin, die Fans von narrativen Action-Adventures begeistern dürfte. Zudem lässt das gezeigte Material auf ein herausforderndes Kampfsystem und eine Open-World hindeuten, die wohl einige Möglichkeiten zum Erkunden bietet.

Die bekannte Stimme aus der Deus Ex-Reihe

Fans der Deux Ex-Reihe könnten schon die Besetzung des Protagonisten Rémi erkannt haben. Dieser wird nämlich von Elias Toufexis gesprochen. Toufexis hat seine Stimme schon Adam Jensen in der Deus Ex-Reihe geliehen und beschreibt Rémi als einen anfangs kühlen und zurückhaltenden Charakter. Doch im Verlauf des Spiels werdet ihr mehr über seine vielschichtige Persönlichkeit und die prägenden Erlebnisse erfahren, die ihn zu dem gemacht haben, was er nun ist. "Ich freue mich sehr, mit meinen Freunden bei Hell is Us mitzumachen", sagte Toufexis in einer Pressemitteilung. Toufexis selbst zeigte sich begeistert von der Arbeit am Titel: "Die Welt des Spiels ist so unendlich faszinierend. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es spielen!" Für Fans seiner bisherigen Arbeit dürfte dies ein weiterer Grund zur Vorfreude sein.

Hell is Us verspricht jedenfalls so einiges, etwa eine tiefegreifende, emotionale Geschichte, interessante Kämpfe und eine riesige Welt. Vorbestellen könnt ihr es ab sofort im PlayStation Store, während das in den kommden Tagen auch auf Xbox und PC möglich sein wird. Mit dem Titel könnte im September 2025 ein spannendes Action-Adventure auf Fans warten.