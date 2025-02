Hellblade 2: "Ziemlich bald" auch auf der PS5? Angeblich erscheint der zweite Teil in Kürze auch für Sonys Konsole

Wird die Spielebibliothek der PlayStation 5 bald um einen weiteren Xbox-Titel reicher? Angeblich kommt nun auch Senua's Saga: Hellblade 2.

Senua's Saga: Hellblade 2 Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 21. Mai 2024

Entwickler / Publisher: Ninja Theory / Xbox Game Studios

Und das könnte neuesten Berichten zufolge schon "ziemlich bald" passieren.

Hellblade 2 bald auf der PS5?

In einem Beitrag von den sozialen Medien sprach Windows Centrals Jez Corden über die Pläne für das Spiel.

"Vielleicht Zeit für Hellblade 2? :)", schrieb er dort als Reaktion auf die Ankündigung der neuen State of Play von Sony.

Auf die Nachfrage eines Users, ob das Spiel irgendwann für die PS5 veröffentlicht werde, antwortete er: "Nicht wenn, sondern 'wann'. Und das ist ziemlich bald, wie ich gehört habe."

Nicht das erste Xbox-Spiel für die PS5

Es wäre ein weiterer Titel in der aktuellen PS5-Offensive von Xbox, wenn man es so nennen kann. Zuletzt hatte das Unternehmen eine Umsetzung des Rennspiels Forza Horizon 5 für die PS5 angekündigt, außerdem werden demnächst die beiden Strategiespiele Age of Empires 2 und Age of Mythology für Sonys Konsole veröffentlicht.

Des Weiteren ist im Frühjahr mit der Veröffentlichung des Action-Adventures Indiana Jones und der Große Kreis zu rechnen, im Mai erscheint außerdem id Softwares Shooter Doom: The Dark Ages auch für die PS5.

Neue PS5-Spiele in der State of Play

Ist Hellblade 2 also möglicherweise ein Kandidat für die heutige State of Play? Oder andere Xbox-Spiele? Wer weiß.

Die neue Ausgabe wird heute um 23 Uhr ausgestrahlt und Sony verspricht eine rund 40 Minuten lange Show mit einer "kreativen und einzigartigen Auswahl spannender Spiele aus Studios auf der ganzen Welt".