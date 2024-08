Helldivers 2 arbeitet jetzt an einem Testserver, um schlechte Patches zu vermeiden

Die offizielle Bestätigung ist endlich da. Arrowhead Studios arbeitet an einem Testserver für Helldivers 2. Dieser wird jedoch nicht offen werden. Allem Anschein nach wird Arrowhead mit einer Art NDA arbeiten, um zu verhindern, dass unveröffentlichte Inhalte ihren Weg ins Netz finden.

Der offizielle Testserver für Helldivers 2 kommt

Bereits Anfang des Monats haben wir von dem Wunsch nach einem Testserver berichtet. Hier hat Arrwoheads CEO Shams Jorjani auf X davon gesprochen, dass ein solcher Server bereits auf der Wunschliste des Studios steht. Er bestätigte jedoch keine Arbeiten an einem solchen Projekt.

Game Director Johan Pilestedt bestätigte in einer Fragerunde auf Discord die Arbeiten am Testserver. Hier wurde er gefragt, ob es irgendwann einen Testserver für Helldivers 2 geben wird. "Richtig, wir werden irgendwann einen experimentellen Server haben. Es wird daran gearbeitet", so Pilestedt.

"Es wird eine eingeschränkte Gruppe aktiver Nutzer sein, und es wird eine Art NDA geben - wir wollen keine Spoiler für diejenigen, die nicht testen", erklärt er. Durch die vielen Dataminer ist das jedoch nicht ganz ausgeschlossen.

Welche Inhalte auf diesem Server getestet werden können, hat Pilestedt nicht verraten, doch wir können davon ausgehen, dass hier neue Gegenstände, wie neue Waffen, oder etwa neue Feinde eine Proberunde drehen, bevor sie ins Spiel kommen. Auch neue Wettergefahren und andere Inhalte sind möglich.

Der neue Testserver soll Arrwohead mehr Sicherheit bei ihren Updates geben. So müssen sie nicht mehr blind veröffentlichen und hoffen, dass die neuen Inhalte gut bei den Fans ankommen. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, denn wann genau der Testserverl ive geht, wurde mit keiner Silbe erwähnt.