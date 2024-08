Helldivers 2: "Der lächerlichste Bug, den ich je gesehen habe" - Terminiden hüpfen wild durch die Gegend

Hüpfen ist wohl gerade in als Bug. Nachdem zuletzt Autos in Gran Turismo 7 wild durch die Gegend flogen, springen nun Terminiden in Helldivers 2 wild herum.

Wie dieser Bug aussieht, zeigt ein Reddit-User anhand eines Videos, das recht amüsant anzuschauen ist. Vielleicht ist es ja auch eine neue Taktik des Feindes, wer weiß?

Die Terminiden wollen hoch hinaus

"Das ist der lächerlichste Bug, den ich jemals in einem Videospiel gesehen habe", heißt der Beitrag.

Es ist auf jeden Fall interessant anzuschauen, wie die Gegner allesamt durch die Gegend hüpfen. Und das immer und immer wieder.

Seht selbst:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was genau das Problem verursacht, ist unklar. Andere User geben auf Reddit an, den Bug ebenfalls schon in Aktion gesehen zu haben, doch es bleibt unklar, wodurch er verursacht wird.

Zumindest ist es ein amüsanter Bug und keiner, der das Spielerlebnis nachhaltig stört.

Zuletzt hatte das Entwicklerstudio Arrowhead einen 60-Tage-Plan angekündigt, mit dem man auf jüngste Kritik an Helldivers 2 reagieren möchte.