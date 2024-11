Helldivers 2: Der PlayStation-Hit erhält angeblich bald einen DualSense-Controller

Der Hype um Helldivers 2 mag langsam abgeflacht sein, doch es bleibt zweifellos eines der erfolgreichsten Spiele auf der PlayStation 5 in diesem Jahr. Der Koop-Shooter könnte Berichten zufolge daher bald zum Motiv eines neuen DualSense-Controllers werden. Helldivers 2 von Arrowhead Studios und PlayStation erschien am 8. Februar 2024 für PS5 und PC.

Der perfekte DualSense für Helldivers-Fans

Für nur 40 Euro konnten sich Spieler den Titel kaufen, der gut von Fans und Kritikern aufgefasst wurde. Ein wenig spät gibt es nun Gerüchte um einen passenden DualSense-Controller zum beliebten Spiel mit Sci-Fi-Setting und Satire-Charme.

Der vertrauenswürdige Dataminer billbil-kun behauptet, dass der Controller, der optisch auf dem Koop-Shooter basiert, bis Ende dieses Jahres erscheinen wird. Ein spezielles Datum konnte der Leaker allerdings nicht nennen. Dafür sagt er, dass der Controller 84,99 Euro kosten wird.

Sony hat bereits mehrere themenbezogene Controller veröffentlicht. So eine Version zu Astro Bot und sogar für das mittlerweile eingestellte Concord. Seit Anfang des Monats könnt ihr außerdem einen Controller im Fortnite-Design kaufen und auch zum noch kommenden Monster Hunter Wilds wird PlayStation einen eigenen Controller herausbringen.

So wie es aussieht, will Sony zudem ihre weißen Versionen der DualSense-Controller und Pulse-Kopfhörer in der Farbvariante Schwarz anbieten. Aktuell steigt bei PlayStation der Black Friday mit jeder Menge Angebote. Bis zum 2. Dezember gibt es hier Rabatte auf die PlayStation 5, VR-Headsets, Controller, Konsolen, Spiele und die PS-Plus-Mitgliedschaft.

Helldivers 2 bringt weiterhin Updates und Inhalte. An einem Enhanced-Patch für die PS5 Pro wird gearbeitet, während es für eine Version auf der Xbox weiterhin schlecht aussieht. Unser Alexander bewundert im Test zu Helldivers 2 die wunderbare Stumpfheit des Shooters. "Helldivers 2 vereint Momente zügelloser Panik mit epochalen Triumphen", schreibt er. Bei diesem kontrollierten Chaos rückt ihr laut ihm "gefährlich nah an die Schwelle der Überforderung" nur um euch danach "freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen."