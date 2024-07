Helldivers 2 eskaliert und bringt sein bisher größtes Update - Das steckt alles drin!

Am 6. August 2024 erscheint mit "Eskalation der Freiheit" das bisher größte Update für Helldivers 2.

Dieses bringt unter anderem Verbesserungen und neue Inhalte mit sich, unter anderem begebt ihr euch auf einen Super-Helldive.

Größere Herausforderungen in Helldivers 2

"Was uns immer wieder verblüfft, ist das unstillbare Verlangen unserer Spieler nach mehr Bugs, mehr Bots, mehr Befreiung und mehr Zerstörung. Wir dachten, dass neun Helldiving-Schwierigkeitsgrade ausreichen würden", heißt es.

Dem ist aber nicht so, deswegen bringt das neue Update Kampfwertung 10 als neuen Schwierigkeitsgrad mit. Man bezeichnet ihn als "bisher anspruchsvollsten und unerbitterlichsten" Schwierigkeitsgrad, für den es natürlich neue Belohnungen gibt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ebenso kommen neue Missionsziele und größere gegnerische Außenposten für Bots und Bugs ins Spiel. Diese Außenposten sind stark befestigt und "es ist wichtig, koordiniert und strategisch vorzugehen, um sie auszuschalten".

Viele dieser neuen Missionsziele werden aber auch auf anderen Schwierigkeitsgraden spielbar sein, damit niemand außen vor bleibt.

Gleichermaßen gibt es neue Bedrohungen, für die ihr eine durchdachte Strategie benötigt. Dazu zählt der Pfähler: "Dieser große Kerl aus dem ursprünglichen Helldivers stellt euch vor neue Herausforderungen. Ihr könnt nicht mehr vor den Bugs weglaufen, wenn der Pfähler in der Nähe ist. Er ist groß, imposant und zerstörerisch und verlangt, dass man sich um ihn kümmert."

Bei den Terminiden sind außerdem noch der Sporenstürmer und der Alpha-Kommandant neu. Indes erhalten die Roboter Verstärkung durch den Raketenpanzer.

"Erkundet die Sümpfe, aber nicht so, wie ihr sie kennt: wogender Nebel und ungezähmte Flora, die schwarzen Bäume verdunkeln das Licht und die Luft selbst fühlt sich gespenstisch an. Haltet eure Taschenlampen bereit, denn die Sicht ist begrenzt und Licht ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Feind könnte sich überall im Unterholz verstecken."

Ferner geht man das Problem der Griefing-Rauswürfe an und will dieses abmindern: "Um dem entgegenzuwirken, haben wir ein System implementiert, bei dem ein Spieler, der aus dem Spiel geworfen wurde, als Host in eine neue Sitzung spawnt und die gesamte Beute des Teams aus der vorherigen Sitzung erhält", teilt man mit.

"Alle Gegenstände können jetzt vor der Evakuierung vom Spieler aufgenommen werden. Der Trupp, der den Rauswurf vornimmt, sieht im Chat-Widget eine Nachricht, dass ein Spieler aus dem Spiel geworfen wurde, aber seine Beute bleibt unverändert. Durch diese Änderungen haben alle die Möglichkeit, die gesamte Beute aus der Mission mitzunehmen, ohne dass ein Helldiver zu kurz kommt. Wir sind bestrebt, Änderungen vorzunehmen, die das Spielerlebnis verbessern und ein respektvolles, kooperatives Gameplay fördern."