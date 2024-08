Helldivers 2: Feuriges, neues Strategem in Livestream entdeckt

Während eines PlayStation Access-Livestreams konnten die Spieler den Blick auf ein neues Strategem erhalten. Es wird feurig und explosiv! Also perfekt gegen die riesigen Käfer, mit denen ihr euch auf der Supererde herumschlagen müsst.

Helldivers 2 erhält vermutlich dieses neue Strategem

Der Name des neuen Strategems, das anscheinend in Livestream enthüllt wurde, ist "Orbital Napalm Barrage" und ist ein Sperrfeuer, das sich über eine breite Fläche erstreckt. Es dauert 11,15 Sekunden es zu rufen, und es besitzt eine Abklingzeit von 300 Sekunden. Abgesehen davon könnt ihr es so oft nutzen, wie ihr wollt.

Von der Übertragung gibt es keine Aufnahmen. Wir können uns hier nur auf die Berichterstattung anderer Redaktionen verlassen - und auf diesen Reddit-Beitrag. Ein Spieler schaffte es nämlich, ein Bild von dem Strategem zu machen.

Spielt ihr noch Helldivers 2 und habt ihr Bock auf diese feurige Angelegenheit?