Helldivers 2 für Xbox? Der Entwickler hat hier leider nicht das letzte Wort

Helldivers 2 wurde am 8. Februar 2024 veröffentlicht und konnte direkt von sich überzeugen. Gute Bewertungen und erfolgversprechende Verkaufszahlen sorgten für einen optimalen Launch. Der kooperative Third-Person-Shooter von Arrowhead Studios ist bisher nur auf PC und PlayStation erschienen. Bisher gingen die Xbox-Spieler also leer aus. Wie der Entwickler erklärt, dass ein Release auf der Plattform "nicht unmöglich" sei, jedoch könne das Studio dies nicht beeinflussen.

Hat Sony den Xbox-Release von Helldivers 2 in der Hand?

Auf Discord sprach Arrowhead-Community-Manager "Twinbeard" über die weiterhin fehlende Xbox-Version von Helldivers 2. Ein Fan fragte auf Discord, ob der Shooter wohl jemals für Microsofts Konsole erscheinen würde. Die Antwort des Community-Managers erhält einige interessante Einblicke, wie VideoGamer berichtet.

"Wer sagt, dass es nicht passieren könnte?", antwortet Twinbeard. Er bezieht sich hier auf Helldivers 2 und einen möglichen Xbox-Launch. "Es liegt nicht an uns, sondern an Sony und Phil, das auszufechten, aber hypothetisch betrachtet könnte es passieren, wenn beide Partner denken, dass es ihnen aus finanzieller/Markensicht Vorteile bringen würde. Wenn Sony jedoch glaubt, dass es nicht passieren wird, wird es nicht passieren."

Letzlich liegt es also an Sony. Zumindest ist es das, was ich aus dieser Antwort mitnehme. Sony hat sich in letzter Zeit zumindest in Richtung PC ein wenig geöffnet. Jedoch gibt es nur wenig Annäherungsversuche mit der Xbox. Mich würde es nicht wundern, wenn ein Release auf der Xbox noch eine Weile auf sich warten lässt.

Der letzte Patch von Helldivers 2 bringt neue Exoanzüge und Taktikausrüstungen sowie weitere Panzerungsanpassungen. Zudem wurden die Panzerungen verbessert und das Waffen- und Strategem-Balancing angepasst. Selbstverständlich gibt auch eine Reihe von Bug- und Crashfixes sowie andere Probleme, die mit Patch 01.001.104 behoben werden.

Die Liste mit Fehlern in Helldivers 2 wird nach vielen Monaten etwas kleiner, doch auch weiterhin ist das Spiel nicht völlig frei von Problemchen. Innerhalb der nächsten Updates wird Helldivers 2 also noch weiter verbessert.