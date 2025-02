Helldivers 2: Stealth-Upgrade auf der PS5 Pro - Technik-Experten zeigen, wie Auflösung und Performance davon profitieren

Helldivers 2 wurde bei seinem Release von vielen Seiten gelobt, hatte jedoch auf der PS5 einige technische Schwächen, insbesondere bei der Bildqualität und Performance im 60 fps-Modus. Obwohl Arrowhead Game Studios keine offizielle PS5-Pro-Optimierung angekündigt hat, zeigen Tests von Digital Foundry, dass das Spiel auf der PS5 Pro deutliche Verbesserungen bietet. Die Frage bleibt jedoch, ob diese Optimierung ausreicht, um alle technischen Mängel zu beheben, oder ob es sich lediglich um eine leichte Verbesserung ohne tiefgreifende Änderungen handelt?

Verbessert, aber nicht perfekt

Im Performance-Modus der PS5 Pro ist die Bildqualität demnach spürbar besser als auf der Standard-PS5. Die Darstellung wirkt stabiler, mit weniger Flimmern und schärferen Kanten. Details in der Umgebung sind klarer zu erkennen, und Texturen wirken insgesamt feiner. Die Auflösung wurde von 1080p auf 1440p erhöht – ein Zuwachs von 78 % an Pixeln –, wobei jedoch kein dynamisches Upscaling genutzt wird. Stattdessen setzt das Spiel auf ein einfaches TAA, das zwar für eine gewisse Glättung sorgt, aber nicht die Qualität moderner Technologien wie FSR 2 oder TSR erreicht.

Der Qualitätsmodus der PS5 Pro ist laut Digital Foundry hingegen weniger beeindruckend. Während die Standard-PS5 mit 1728p und FSR 1 arbeitet, bietet die Pro eine native 4K-Auflösung. Allerdings gibt es weiterhin Probleme mit der Tiefenschärfe und der Stabilität der Geometrie. Auch das bekannte Frame-Pacing-Problem bleibt hier bestehen. Trotzdem gibt es visuelle Hinweise darauf, dass das Spiel tatsächlich für die PS5 Pro optimiert wurde, auch wenn man das offiziell nicht bestätigt. Ein Hinweis aus einer Discord-Unterhaltung mit einem Arrowhead-Mitarbeiter legt nahe, dass eine Optimierung implementiert wurde, was sich in der verbesserten Darstellung widerspiegelt.

Im Performance-Modus profitiert Helldivers 2 auf der PS5 Pro. Der 60 fps-Modus funktioniert gut genug, aber im härtesten Endgame-Content sind Einbrüche in den 40er Bereich möglich. Trotz höherer Auflösung ist die Bildrate stabiler als auf der Basis-PS5. | Image credit: Digital Foundry

Das Spiel bietet zudem einige neue Optionen zur Bildanpassung. Die anfangs fehlerhafte Option für die Kantenglättung funktioniert jetzt korrekt, und Spieler können zwischen TAA und einer schärferen, aber potenziell unschönen Darstellung ohne AA wählen. Zudem gibt es eine Schärferegler-Einstellung, die es ermöglicht, die Bildklarheit nach eigenem Geschmack zu justieren. Besonders im Performance-Modus kann dies den Technik-Experten zufolge dabei helfen, das ansonsten leicht unscharfe Bild zu verbessern, ohne zu viele Artefakte zu erzeugen.

In Sachen Performance zeigt sich, dass Helldivers 2 weiterhin mit starken Schwankungen kämpft, insbesondere auf den höchsten Schwierigkeitsgraden. Auf der Standard-PS5 fällt die Bildrate in "Super Helldive"-Missionen oft auf 50 fps oder tiefer, in extremen Situationen sogar bis in den 30er Bereich. Auch auf der PS5 Pro sind starke Framedrops weiter vorhanden, doch auf der neuen Konsole verhält sich das Spiel insgesamt stabiler und bewegt sich öfter über 40 fps. Dies ist besonders bei der Nutzung eines VRR-fähigen Displays vorteilhaft, da die Schwankungen dadurch besser ausgeglichen werden.

Der Qualitätsmodus strebt native 4K in diesem 30 fps-Modus an und er ist stabiler als auf der Basis-PS5. Beim Frame-Pacing gibt es aber weiterhin eine gewisse Inkonsistenz, was schade ist. | Image credit: Digital Foundry

Insgesamt bleibt Helldivers 2 ein actiongeladener Multiplayer-Shooter mit großem Spaßfaktor und kontinuierlichen Inhaltsupdates. Technisch gibt es jedoch weiterhin Schwächen, darunter fehlende moderne Upscaling-Technologien wie FSR 2 oder PSSR, kein 120 Hz-Modus und gelegentliche Netzwerkprobleme. Die PS5 Pro bietet laut Digital Foundry eine spürbare, aber nicht transformative Verbesserung, die das Spielerlebnis angenehmer macht, jedoch nicht auf das Niveau eines nativen 4K-60 fps-Titels hebt. Zukünftige Updates könnten weitere Optimierungen bringen, doch schon jetzt ist die Pro-Version klar die bessere Wahl für ein flüssigeres Spielgefühl.