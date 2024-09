Helldivers 2: Nächstes großes Update für September sorgt für ein leichteres Spiel

Arrowhead wendet sich mit einer Mitteilung an die Community. Der Entwickler von Helldivers 2 kündigt ein großes Update mit einigen Änderungen an. Live gehen soll es noch in diesem Monat.

Weniger als zwei Wochen bis zum Helldivers-2-Update

Auf Steam schreibt das Studio: "Wir freuen uns, weitere Details über unser kommendes Update bekannt geben zu können, das bedeutende Änderungen beinhalten wird, die darauf abzielen, eure Erfahrung in Helldivers 2 zu verfeinern und zu verbessern."

So sollen die Rüstungsdurchdringung, Panzerabwehrwaffen und die gegnerischen Rüstungs- und Gesundheitswerte überarbeitet werden. Balancing-Änderungen gibt es für mehr als 30 Waffen und Strategeme.

Die Feinde werden dahingehend angepasst, dass es sich lohnender anfühlt, diese zu töten. Damit eure Waffen mehr Einfluss haben, werden bei vielen großen Feinden die Rüstungswerte gesenkt oder Gegner, wie der Devastator oder das Gunship, verschießen insgesamt weniger Raketen.

Autocannon, Heavy Machine Gun und Anti-Material Rifle erhalten einen Buff. Auch Flammenwerfer sollen verbessert werden.

Am 17. September sollen all diese Änderungen zu Helldivers 2 kommen.