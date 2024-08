Helldivers 2 Patch Notes: Update schwächt Tentakel des Pfählers und leichte Raketen von Automatons

Auch in der zweiten Woche nach dem großen Eskalation der Freiheit-Patch werden weiter Probleme beseitigt und auch das neue Helldivers 2 Patch 1.001.004 macht da keine Ausnahme. Wie schon in der vergangenen Woche ist es winziges Update, das keine neuen Spielinhalte mitbringt, sondern nur ein paar kritische Bugs beseitigt und für mehr Stabilität sorgen soll. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.001.004 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 01.001.004 Inhalt: