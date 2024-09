Helldivers 2 Patch Notes: Update ändert viele Waffen, Stratagems und Gegner

Mit dem neuen Helldivers 2 Patch 1.001.100 erscheint einmal mehr ein gewaltiges Patch, das sich vor allem die Waffen, Stratagems und die Gegner vornimmt, um die Waffen-Meta aufzubrechen und wirkungsvolle Alternativen bei den weniger gern genutzten Knarren zu schaffen. Hinzu kommen Änderungen bei der Schadensmechanik von Helldivern (weniger erlittener Kopfschaden), ein paar Neuerungen im allgemeinen Gameplay und haufenweise Bugfixes. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.001.100 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes: Das steckt im großen Update 01.001.100

Helldivers Patch 01.001.100 ist mal wieder eines dieser seltenen, sehr großen Updates, auf das die Entwickler seit Wochen hingearbeitet haben. Es bringt zwar nicht allzu viele neue Features ins Spiel, verändert aber maßgeblich den Kampf-Aspekt, denn es wurden sehr viele Waffen, Gegner, Stratagems etc. so angepasst, dass sie nun effektiver gegen die Feinde sind. Im Endeffekt beabsichtigen die Entwickler die Waffen-Meta aufzubrechen und die Waffenauswahl flexibler gestalten (mehr dazu hier: Helldivers 2: Großes Update bringt dir mehr Feuerkraft und viele wichtige Änderungen. Hinzu kommen einige Verbesserungen beim Gameplay, die das Spielen angenehmer machen sollen und obendrein wurden mit dem Update wieder weit über einhundert Fehler und Probleme ausgemerzt. Hier die Einzelheiten vom großen Helldivers 2 Update 01.001.100:

Gameplay

Beim Gameplay gibt es diesmal nur ein paar Neuerungen, da sich Patch 01.001.100 vor allem die Waffen und Gegner im Kampf vornimmt. Trotzdem gibt es ein paar Updates wie Dolby Atmos für PS5-Spieler, Markierungen auf der Karte für strategisch wichtige Orte oder ein neues Emoterad:

Allgemein Neues Feature für den Galaktischen Krieg: Die galaktische Karte zeigt jetzt die Position von strategisch wichtigen Orten an. So können die Helldivers sie leichter berücksichtigen, wenn sie ihre nächsten Schritte planen.

Neues Emoterad Spieler können in der Waffenkammer jetzt bis zu vier Emotes ausrüsten und diese über das neue Emoterad auswählen, indem sie die Emote-Taste gedrückt halten. Zusätzliche separate Tastenbelegungen für das Emoterad sind in den Einstellungen möglich.

Dolby Atmos Unterstützung für Dolby Atmos auf PS5 hinzugefügt.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis Waffen-Balancing Helldivers Patch 01.001.100 arbeitet vor allem daran, die Waffenvielfalt zu erhöhen, denn häufig nutzen Helldiver immer dieselben Primärwaffen und Panzerabwehrwaffen, um mit der hohen Präsenz von schwer gepanzerten Gegnern wie Säuretitanen, Stürmern oder Hulks fertig zu werden. Viele Waffenoptionen wurden deshalb nicht genutzt, weshalb die Entwickler nun die Panzerdurchdringung von vielen Knarren und die Panzerabwehrwaffen überarbeitet haben (hinzu kommen Änderungen an den Panzerungs- und Gesundheitswerten der Gegner). Zudem wurden viele Primärwaffen verbessert, damit ihre Effektivität näher an die der beliebtesten Waffen heranreicht. Ziel der Entwickler ist es, die Effektivität von Waffen wie der automatischen Kanone, dem schweren Maschinengewehr, dem Flammenwerfer und dem Anti-Materie-Gewehr gegen stark gepanzerte Gegner zu erhöhen. Sie sind vielleicht nicht so effektiv wie spezialisierte Panzerabwehrwaffen, bieten aber jetzt eine praktikablere Wahl dar, die die Ausrüstungsmöglichkeiten vielseitiger macht und die Team-Planung verbessert. Hier die Details zu den Änderungen an den Waffen: Primärwaffen AR-23 Liberator & AR-23A-Liberator-Karabiner Schaden von 60 auf 70 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 14 auf 17 erhöht. Taumelwirkung von 10 auf 15 erhöht. Maximale Reservemagazine von 7 auf 8 erhöht. Start-Reservemagazine von 5 auf 6 erhöht.



MP-98 Knight Schaden von 50 auf 65 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 5 auf 7 erhöht. Magazine werden jetzt vollständig aufgefüllt, wenn Nachschub aufgehoben wird. Rückstoß verringert.



AR-23C Erschütter-Liberator Jetzt mit Trommelmagazin mit 60 Schuss. Max. Magazine von 10 auf 6 verringert. Die Anzahl der Magazine wurde aufgrund der größeren Magazinkapazität verringert.



AR-61 Tenderizer Anzahl der Patronen im Magazin von 30 auf 35 erhöht. Startmagazine von 4 auf 5 erhöht.



SG-225 Breaker Jetzt mit erweitertem Magazin mit 16 Schuss. Taumelwirkung von 10 auf 15 erhöht.



SG-225SP Breaker Spray & Pray Verfügt jetzt über eine Entenschnabel-Mündung, wodurch die Streuung sehr horizontal und weniger vertikal ausfällt. Gesamtschaden von 192 auf 240 erhöht.



LAS-5-Scythe Abklingzeit verkürzt. Anpassungen an den visuellen Hitze-Effekten. Visier zu einem Visier mit niedrigerer Leistung geändert. Rückstoß entfernt. Setzt Gegner schneller in Brand.



CB-9 Explosionsarmbrust Explosionsradius um 50 % vergrößert. Explosionsschaden von 150 auf 350 erhöht.



R-36 Berster Anzahl der Schrapnell-Projektile auf 30 festgelegt. Schrapnellschaden auf 110 festgelegt. Explosionsschaden von 340 auf 225 verringert. Das Schrapnell ist wieder da! Wir haben euer Feedback gehört und das Schrapnell zurückgeholt. Das ursprüngliche Schrapnell wurde durch das Schrapnell der Splittergranate ersetzt, damit Helldivers mit Ausnahme von gelegentlichen unglücklichen Kopftreffern nicht mehr sofort sterben. Außerdem haben wir die Schrapnellmenge erhöht. Explosionsradius um 33 % vergrößert (17 % für den inneren Radius und 50 % für den äußeren Radius).



SMG-45 Defender Schaden von 70 auf 75 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 7 auf 8 erhöht.



AR-23P-Durchschlag Liberator Schaden von 45 auf 60 erhöht.



R-63-Diligence Schaden von 125 auf 165 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 32 auf 42 erhöht.



R-63CS-Scharfschützen-Diligence Schaden von 140 auf 200 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 14 auf 50 erhöht. Taumelwirkung von 15 auf 20 erhöht.



ARC-12-Blitzer Verfügt jetzt über einen schwachen Betäubungseffekt, der sich mit jedem Schuss auf den Zielen aufbaut.



FLAM-66-Torcher Schaden um 50 % erhöht. Flammenwerfer-Mechaniken auf die alte Version aus der Zeit vor dem „Eskalation der Freiheit“-Update zurückgesetzt. Panzerdurchdringung von 3 auf 4 erhöht.

Neben-/Seitenwaffen P-2 Peacemaker Maximale Reservemagazine von 5 auf 6 erhöht.



LAS-7-Dagger Heizt sich langsamer auf. Rückstoß entfernt. Schaden von 200 auf 250 erhöht. Setzt Gegner schneller in Brand. Anpassungen an den visuellen Hitze-Effekten.



P-72 Crisper Schaden um 50 % erhöht. Flammenwerfer-Mechaniken auf die alte Version aus der Zeit vor dem „Eskalation der Freiheit“-Update zurückgesetzt. Panzerdurchdringung von 3 auf 4 erhöht.

Unterstützungswaffen Bei den Supportwaffen haben vor allen die speziellen Panzerabwehrwaffen mit Raketen wie rückstoßfreies Gewehr, Quasarkanone, Kommando, Einmal-Panzerabwehr, Speer und Patriot-Exoanzug haben alle deutliche Schadenserhöhungen erhalten, um ihre Effektivität zu steigern. Hier die Details: GL-21-Granatwerfer Start-Reservemagazine von 1 auf 2 erhöht. Maximale Reservemagazine von 2 auf 3 erhöht. Explosionsradius leicht vergrößert.



LAS-98-Laserkanone Abklingzeit leicht verkürzt. Rückstoß entfernt. Setzt Gegner schneller in Brand. Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen. Anpassungen an den visuellen Hitze-Effekten.



ARC-3-Bogenwerfer Reichweite von 35 auf 55 erhöht. Verfügt jetzt über einen moderaten Betäubungseffekt, der sich auf den Zielen aufbaut. Springt weitere Male über. Schaden gegen robuste Teile von 50 auf 100 erhöht.



RS-422-Railgun Schaden gegen robuste Teile von 60 auf 225 erhöht. Schaden bei vollständiger Überladung von 150 % auf 250 % erhöht.



M-105-Stalwart Schaden von 60 auf 70 erhöht. Schaden gegen robuste Teile von 14 auf 17 erhöht. Taumelwirkung von 10 auf 15 erhöht.



MG-43-Maschinengewehr Taumelwirkung von 15 auf 20 erhöht.



APW-1-Anti-Materie-Gewehr Schaden gegen robuste Teile von 135 auf 180 erhöht. Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen. Taumelwirkung von 20 auf 25 erhöht.



MG-206-Schweres Maschinengewehr Taumelwirkung von 20 auf 25 erhöht. Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen.



MLS-4X-Kommando Zerstörungsgewalt gegen Strukturen verringert (Fabrikanten können nicht mehr mit einem einzigen Schuss zerstört werden. Da Fabrikanten jetzt aber Gesundheit haben, können sie immer noch mit zwei Schüssen ausgeschaltet werden).



FLAM-40-Flammenwerfer Schaden um 33 % erhöht. Flammenwerfer-Mechaniken auf die alte Version aus der Zeit vor dem „Eskalation der Freiheit“-Update zurückgesetzt. Panzerdurchdringung von 3 auf 4 erhöht. Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen.



AC-8-Automatische Kanone Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen.

Granaten G-6-Splittergranate Schrapnellschaden um ca. 50 % erhöht. Max. Menge von 4 auf 5 erhöht. Auffüllung von 2 auf 3 erhöht. Explosionsradius vergrößert.



G-123-Thermite-Granate Explosionsschaden von 100 auf 2.000 erhöht. Zeit verkürzt, bis das Thermite entzündet wird. Zeit bis zur Explosion leicht verringert. Max. Anzahl von 4 auf 3 verringert.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis Stratagems-Balancing Nachdem die Gesundheit von starken Gegnern erhöht wurde, wurden auch der Schaden jeder Taktikausrüstung, die schwer gepanzerte Gegner verletzen kann, entsprechend nach oben geschraubt. Ziel der Entwickler ist es, das Leistungsniveau der Stratagems ähnlich oder höher als zuvor zu gestalten. Hier die Änderungen der Taktikausrüstungen im Detail: Adler 500-kg-Bombe Explosionsradius vergrößert, um dem visuellen Effekt besser zu entsprechen.



Adler – 110-MM-Raketen-Pods Schaden leicht erhöht.



A/G-16-Gatlinggeschütz Taumelwirkung von 15 auf 20 erhöht.



A/MG-43-MG-Geschütz Taumelwirkung von 15 auf 20 erhöht.



A/ARC-3-Tesla-Turm Taumelwirkung auf das Niveau anderer Blitzwaffen erhöht. Verfügt jetzt über einen moderaten Betäubungseffekt, der sich mit jedem Treffer auf den Zielen aufbaut.



E/MG-101-Schwere MG-Stellung Taumelwirkung von 20 auf 25 erhöht. Kann jetzt stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks Schaden zufügen.



EXO-45-Patriot-Exoanzug Gatling-Taumelwirkung von 15 auf 20 erhöht.



EXO-49-Emancipator-Exoanzug Schaden der automatischen Kanone gegen robuste Teile von 60 auf 150 erhöht. Feuerrate der Waffen von 125 auf 175 erhöht. Munitionsmenge pro Arm von 75 auf 100 erhöht.



Orbital-Laser Schaden leicht erhöht.



Orbital-Schienenkanonen-Schlag Schaden leicht erhöht.



Orbital-Gasangriff In Vorbereitung auf die Kriegsanleihe „Chemische Offensive“ überarbeiten wir die Gas-Gameplay-Mechaniken, um den Schwerpunkt mehr auf Massenkontrolle zu legen. Der Gaseffekt wurde überarbeitet, sodass er Gegner und Helldivers jetzt erblinden lässt und verwirrt, allerdings auf Kosten des Schadens über Zeit.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis

Gegner-Balancing

Neben den umfassenden Anpassungen an den Waffen und Stratagems wurden auch die Panzerungs- und Gesundheitswerte der Gegner überarbeitet. Beispielsweise wurde die Panzerung der Hulks reduziert, wodurch sie anfälliger für ein größeres Arsenal an Waffen werden, oder der Raketenvorrat und ihre Treffergenauigkeit von Verwüstern und Kanonenschiffen reduziert. Es wurde noch viel mehr an den Robotern und Bugs sowie Planeten und Modifikatoren geschraubt, hier die Details:

Planeten und Modifikatoren

Die Modifikatoren „Starke Hitze“ und „Extreme Kälte“ gelten nicht mehr statisch für die gesamte Mission. Stattdessen können sie sich je nach Tageszeit oder Wetter ändern.

Auf einigen Wüstenplaneten ist der „Starke Hitze“-Modifikator jetzt nur noch tagsüber aktiv. Das bedeutet, dass der Planet nachts entweder keinen Modifikator oder in manchen Fällen den „Extreme Kälte“-Modifikator hat.

Auf trockenen Planeten (wie Hellmire) ist der „Starke Hitze“-Modifikator jetzt nur noch während Feuertornadostürmen aktiv.

Terminiden

Stürmer (alle Versionen) Panzerung von 5 auf 4 verringert. Gesundheit der Schwachstelle am Hintern von 1.100 auf 950 verringert. Die Schwachstelle am Hintern ist etwas weniger robust. Panzerung am Bauch von 4 auf 2 verringert. Schadensmultiplikator zur entblößten Schwachstelle am Rücken des Stürmers hinzugefügt, sodass jetzt 300 % Schaden zugefügt wird. Beim normalen Stürmen und Bewegen sind Drehungen etwas langsamer. Stürmt jetzt seltener. Sturmangriffsschaden um 50 % erhöht. Nebenangriffsschaden um 50 % erhöht.

Stürmer-Koloss Gesundheit der Schwachstelle am Hintern von 1.200 auf 950 verringert.

Jäger Gesundheit von 175 auf 160 verringert.

Plünderer Gesundheit von 80 auf 60 verringert.

Säuretitan Panzerung von 5 auf 4 verringert. Gameplay bezüglich des Bauchs des Säuretitans überarbeitet. Panzerung am Bauch von 4 auf 2 verringert. Separate Gesundheit für den Bauch eingeführt, sobald die äußere Bauchschicht zerstört wurde. Wird die Gesundheit des freiliegenden Bauchs auf 0 reduziert, stirbt der Säuretitan.

Pfähler Panzerung von 5 auf 4 verringert. Bisher konnte der Pfähler seine Tentakel nur ein einziges Mal einziehen, wenn er bedroht wurde. Jetzt kann er das mehrmals. Seine Tentakel verfolgen euch nicht mehr so weit, wenn ihr euch vom Pfähler entfernt, und priorisieren Spieler, die näher am Pfähler sind. Wenn der Pfähler keinen Gegner sieht, zieht er seine Tentakel nach kurzer Zeit wieder ein.

Pfähler-Tentakel Tentakelschaden erhöht. Kamerawackeln beim Tentakelangriff verringert. Tentakeln muss weniger Schaden zugefügt werden, bis sie sich zurückziehen.



Automatons

Roboter-Fabrikanten Roboter-Fabrikanten verfügen jetzt zusätzlich zu ihrem bestehenden Zerstörungssystem über Gesundheit und Panzerung. Das bedeutet, dass viele Waffen mit hoher Panzerdurchdringung sie zwar immer noch zerstören können, dies kann jedoch je nach verwendeter Waffe mehrere Treffer erfordern. Es wurden Effekte hinzugefügt, um zu verdeutlichen, wie es um ihre Gesundheit steht.



Hulk, Stürmer, Säuretitan, Pfähler Panzerung von 5 auf 4 verringert.

Hulks (alle Versionen) Panzerung von 5 auf 4 verringert.

Schwachstelle hinten ist etwas robuster.

Gesundheit der Schwachstelle hinten von 1.000 auf 800 verringert.

Hulk-Brocken Raketenwerfer durch eine energiebasierte Kanone ersetzt.

Feuerfrequenz des Hulk-Brockens erhöht.

Panzer Frontpanzerung von 5 auf 6 erhöht.

Berserker Gesundheit des Kopfes von 150 auf 125 verringert.

Hauptgesundheit von 1.000 auf 750 verringert.

Bauch ist jetzt eine Schwachstelle.

Kettensägenschaden erhöht.

Verwüster (alle Versionen) Hauptgesundheit von 800 auf 750 verringert.

Verwüster zucken jetzt zusammen, wenn sie getroffen werden, wodurch sich ihre Zielgenauigkeit ähnlich wie bei den Wehrpflichtigen verschlechtert. Die Absicht dahinter ist, sie leichter in Schach halten zu können, wenn stetig Schaden zugefügt wird.

Raketen-Verwüster Die Anzahl der Raketen ist jetzt begrenzt und sie verschwinden, wenn sie verbraucht werden.

Nachlademechanik aus dem Rucksack wurde hinzugefügt, um ihre Raketen einmal aufzufüllen.

Die Physikkollisionen der Raketen sind kleiner, wodurch man ihnen leichter ausweichen kann.

Kanonenschiff Kanonenschiffe haben jetzt eine begrenzte Anzahl an Raketen.

Die Physikkollisionen der Raketen sind kleiner, wodurch man ihnen leichter ausweichen kann.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis

Helldiver-Balancing

Damit der Schaden, den Helldivers erleiden, konstanter ausfällt, wurde der Schadensbonus bei Kopftreffern von 100 % auf 50 % reduziert. Damit das Spiel aber weiterhin fordernd bleibt, wurde im Gegenzug der erlittene Schaden am restlichen Körper leicht erhöht. Ziel dieser Änderung ist es, die Intensität des Gameplays beizubehalten und gleichzeitig frustrierende Situationen zu vermeiden, in denen plötzliche Kopftreffer enorm hohen Schaden verursachen.

Bug- und Crash-Fixes

Mit Helldivers Patch 01.001.100 werden wieder jede Menge Bugs und Absturzursachen behoben, die schon seit langer Zeit, aber auch erst seit Kurzem auf der Liste standen. Hier die Details zu den Fehlerbehebungen:

Bugfixes im Sozial-Menü

Probleme mit der PS5-Freundesliste wurden behoben.

Sonstige Bugfixes

Ein Problem wurde behoben, durch das der Zielmodus nicht korrekt für jede Waffe gespeichert wurde. HINWEIS: Durch diesen Patch werden alle gespeicherten Zielmodi gelöscht, aber danach sollte alles korrekt funktionieren.

Pfähler Ein Fehler wurde behoben, durch den Pfähler an ihren entblößten Schwachstellen keinen Explosionsschaden erlitten. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Tentakel des Pfählers nicht angepingt werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Helldivers hoch in die Luft geschleudert wurden, wenn man beim Einziehen eines Tentakels nah am Kopf des Pfählers stand.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Helldivers manchmal in die Luft geschleudert wurden, wenn unter ihnen Tentakel spawnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Tentakel des Pfählers manchmal Exoanzüge in die Luft schleuderten, wenn sich der Spieler in ihnen befand.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Gegner nicht den korrekten Schaden erlitten, wenn sie mehr als 10 m vom Spieler entfernt waren.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Säuretitanen am Kopf manchmal keinen Schaden nahmen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die meisten Waffen unter das Fadenkreuz schossen, wenn man mit Visier zielte.

Probleme wurden behoben, durch die der Schwarmbrecher-Bohrer nicht mehr zugänglich war, nachdem er angefordert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Einsatz des ballistischen Schilds die Ego-Perspektive nicht mit dem Waffenvisier übereinstimmte.

Das Visier des schweren Maschinengewehrs ist jetzt korrekt ausgerichtet.

Probleme mit abgeschnittenen Linsen bei Visieren wurden behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den mehrere vertrauliche Daten im selben Stützpunkt erscheinen konnten, obwohl nur ein Exemplar davon vorgesehen war.

Emotes mit zwei Personen lassen Spieler jetzt nicht mehr in der Animation stecken bleiben.

Die fehlende deutsche Sprachausgabe in der Intro-Filmsequenz wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, durch das Roboter in einem bestimmten Fall durch Wände schießen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den im HUD manchmal erforderliche Ziele über dem Primärziel angezeigt wurden.

Fehlerhafte Menüs wurden behoben, die auftraten, wenn das Hauptmenü direkt vor dem Betreten des Hellpods geöffnet wurde (während sich das Ausrüstungsmenü öffnete).

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Waffenvorschau im Ausrüstungsmenü direkt nach dem Betrachten von Panzerungen/Helmen/Umhängen nicht sichtbar war.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Adler-Sprengladungen im Sumpfbiom manchmal nicht explodierten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Stützpunkte in der Missionszusammenfassung manchmal 0 Belohnungen gaben (dies war ein rein visueller Fehler).

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler, die wegen Inaktivität entfernt wurden, auf der Benutzeroberfläche immer noch in Weiß angezeigt wurden.

Lange Spielertitel laufen jetzt durch, anstatt sich mit anderen Texten zu überschneiden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim verstärkten Spähschreiter der falsche Name angezeigt wurde.

Die nicht mehr verwendete „Orbitales Leuchtfeuer“-Taktikausrüstung wurde aus Ausrüstungsheld entfernt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den im Ausrüstungsmenü für einige Taktikausrüstungen keine Daten angezeigt wurden.

Die Anzahl der angeforderten Verstärkungen und der verwendeten Taktikausrüstungen am Ende der Mission wurde korrigiert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Bohrer-Ziel in der Luft schwebte, wenn man einer laufenden „Aufzuchtstation wegbomben“-Mission beitrat.

Die Einladungs-/Beitrittsfunktion wird jetzt deaktiviert, wenn Spieler eine andere Spielversion nutzen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spielernamen nach einer Mission auf dem Schiff nicht angezeigt wurden.

Ein Synchronisationsproblem mit der Anzahl der evakuierten Zivilisten in der Mission „Notfall-Evakuierung“ wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den nicht explodierte Höllenbomben auf der Karte nicht angepingt werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Ausrüstung von Teammitgliedern beim Beitritt zu einer laufenden Mission nicht angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der „Evakuierung fehlgeschlagen“-Text bei der Shuttle-Evakuierung fälschlicherweise angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler keine neuen Schwierigkeitsgrade freischalten konnten, obwohl sie die Voraussetzungen dafür erfüllt haben.

Das Zuweisen von Taktikausrüstung-Eingaben auf andere Tasten blockiert jetzt nicht mehr die Eingaben an Terminals.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Helldivers anderer Spieler über den Waffen/Rüstungen angezeigt wurden, wenn sie beitraten und der Spieler im Ausrüstungsmenü seine Ausrüstung auswählte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den eine Mission auch nach dem Verlassen des Ausrüstungsmenüs gestartet wurde. Wenn der Spieler jetzt zum Missionsbesprechungs-Bildschirm zurückkehrt, wird der Bereit-Status deaktiviert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler durch die Tabs hindurch im Tastenbelegungsmenü auf Einträge klicken konnten.

Angepingte Gegner und Objekte werden nach dem Ändern der Sprache jetzt korrekt angezeigt.

Ein Problem mit dem Abbruch des Kaufs von Taktikausrüstung wurde behoben, bei dem das Bewegen der Maus nach oben und das Loslassen der Maustaste den Kaufprozess nicht unterbrach und die Schaltfläche sich weiter füllte.

Ein Fehler mit unseren Ragdoll-Optimierungen wurde behoben, bei dem für einige Physik-Akteure die falschen Kollisionsfilter verwendet wurden, was dazu führte, dass Anfragen auf unbeabsichtigte Formen trafen.

Ein Fehler in unserem Ragdoll-Optimierungscode wurde behoben, durch den einige Explosionstypen falschen Schaden verursachten.

Eine falsche Nachricht über das Entfernen eines Freundes wird jetzt nicht mehr im Spielerinformationen-Pop-up angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den mehrzeiliger Text manchmal falsch dargestellt war.

Ein Fehler wurde behoben, durch den zwei Kriegsanleihen im Akquisitionen-Menü nach unten/oben gescrollt wurden, wenn mit dem linken Controller-Stick gescrollt wurde.

Ein Fehler mit der Bewegungssteuerung beim Zielen wurde behoben, der auftrat, wenn die Option „Bewegungssensor-Zielmodus aktivieren“ auf „Zielen“ gestellt war, unabhängig von der Zielen-Eingabeart.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Spieler die Tabs wechseln konnte, während er den Namen des Schiffs änderte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim erneuten Beitritt zu einer Mission kein finaler „Bereit“-Sound abgespielt wurde.

Kartenmarkierungen auf Zielen folgen jetzt dem Ziel, wenn es seine Position ändert, wie im Fall von SSSD-Datenträgern.

Ein Fehler wurde behoben, durch den ein Spieler unbegrenzt Granaten/Wurfmesser werfen konnte, nachdem er in seichtes Wasser gesprungen war, während er die letzte Wurfwaffe hielt und dann warf.

Ein weiterer Fehler wurde behoben, durch den Spielern der Taktikausrüstungsball in der Hand stecken blieb, wenn sie das Taktikausrüstungsmenü direkt nach der vorherigen Aktion öffneten.

Der Spielclient zeigt jetzt eine korrekte Fehlermeldung mit nützlichen Informationen an, wenn die Anmeldung bei PlayFab fehlschlägt.

Fehlausrichtungen von Projektilen im Visiermodus wurden behoben.

Ein Problem mit blockierten Raycasts beim Zielen im Visiermodus wurde behoben.

Falsch ausgerichtete Zielpositionen durch wiederholtes Ein- und Ausschalten des Visiermodus wurden behoben.

Die Darstellung des Brandminen-Symbols und des Panzerabwehrminen-Namens wurde behoben, wenn die Minenständer für diese Taktikausrüstungen markiert/gepingt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Wechseln des Tabs in der Waffenkammer während des Scrollens die Scroll-Ansicht entfernt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler die Hitzeentwicklung sowohl für die Scythe als auch für die Sickle umgehen konnten, wenn sie während der Nachlade-Animationen die Waffe wechselten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Aufprallexplosion der 500-kg-Bombe nicht ausgelöst wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den man mehrere Exemplare der vertraulichen Daten in Festungen finden konnte.

Die rote Zone beim Auswählen der Abwurfstelle um Festungen herum wurde vergrößert.

Die Fehlermeldungen auf dem Startbildschirm wurden verbessert, um besseren Support zu bieten.

Gegner spawnen jetzt während „Demokratie verbreiten“-Missionen.

Der Orbitalkanone wurde ein weiterer visueller Effekt hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Projektile von Robotern durch Assets clippten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Kampf-Walker zerstört wurde, wenn er ein großes Gebäude anrempelte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Assets die Flammen des Flammenwerfers reflektierten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den falsche Soundeffekte für Waffen mit benutzerdefinierten Feuermodi abgespielt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Evakuierungstimer in der Landebake nicht angezeigt wurde, wenn die Missionszeit abgelaufen war.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Gesundheit nach der Dauer der Spritzenheilung nicht korrekt synchronisiert wurde (besonders in Friendly-Fire-Situationen).

Ein Problem mit abgeschnittenen Soundeffekten beim Waffenwechsel wurde behoben.

Absturzbehebungen und Softlocks

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn das Spiel während des Startvorgangs beendet wurde.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn Spieler mit einzigartigen Skins wegen Inaktivität entfernt wurden.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn Fahrzeug-Skins nicht korrekt synchronisiert wurden.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn Spieler mit einem einzigartigen Hellpod-Skin das Spiel verließen, kurz nachdem sie als Verstärkung gerufen wurden.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der von Säurespeier-Angriffen ausgelöst wurde.

Ein Absturz beim Interagieren mit der galaktischen Karte wurde behoben.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn man einem anderen Super-Zerstörer beitrat.

Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, während man ein Sekundärziel erledigte.

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn das Spiel auf PS5 mit einer nicht unterstützten Systemsprache (wie z.

B. Kanadisch-Französisch) gestartet wurde. Ein möglicher Absturz beim Beitritt neuer Spieler zum laufenden Spiel wurde behoben.

Ein möglicher Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn andere Spieler das Spiel verließen.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn man die galaktische Karte verwendete und sich die Operationen ansah.

Es sollte nicht mehr zu einem Absturz kommen, wenn ihr mit der galaktischen Karte interagiert und ein Update erforderlich ist.

Ein seltener Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn man einer Spielsitzung beitrat, durch die mindestens 32 verschiedene Spieler gewechselt sind.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Missionsziel-Taktikausrüstungen nach der Host-Migration nicht abgeschlossen werden konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den bereits beigetretene Spieler aus dem Spiel geworfen wurden, wenn andere Spieler dem Spiel beitraten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Schließen des Steam-Overlays während des Kaufs von Über-Credits bei jedem weiteren Kauf zur fehlerhaften Anzeige führte (zuvor war ein Neustart des Spiels erforderlich, damit es wieder funktioniert).

Ein Fehler wurde behoben, durch den Shuttles nicht benutzt werden konnte, wenn der Host das Spiel kurz vor ihrer Landung verließ.

Ein Softlock wurde behoben, der in der Missionszusammenfassung auftreten konnte, wenn der Host das Spiel verließ.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Emotes nicht richtig beendet wurden, wenn man sie durch Sprinten abbrach.

Fehlerbehebungen bei Missionen

Mission: Wertvolle Güter evakuieren Ein Fehler wurde behoben, durch den Gegner direkt auf der Evakuierungszone spawnen konnten. Gegner können nicht mehr von ihrem Spawnpunkt oder von weit weg auf Generatoren schießen. Ein Problem mit der Wegfindung der Gegner wurde behoben, durch das sie manchmal versuchten, die Basis seitlich über den Berg zu betreten. Die Generatoren sind jetzt besser geschützt, um zu verhindern, dass Gegner sie von weit weg beschießen. Schwere und fliegende Gegner greifen jetzt zuerst Spieler an, bevor sie sich auf Generatoren und Tore stürzen. Ein Fehler wurde behoben, durch den Gegner für eine bestimmte Zeit nicht mehr spawnen konnten, wenn der Host die Mission verließ.

Mission: Geostudie durchführen Ein Fehler in der Mission „Geostudie durchführen“ wurde behoben, durch den die Bodensonde unbenutzbar werden konnte, wenn ein Spieler sie angefordert hatte und dann das Spiel verließ oder die Verbindung verlor. Gegner-Spawns wurden angepasst.



Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis

Bekannte Fehler und Probleme

Weit über hundert Fehler wurde mit Helldivers Patch 01.001.100 behoben, doch es gibt immer noch Fehler, die teilweise schon seit langer Zeit ihr Unwesen treiben und weiterhin auf ihre Beseitigung warten. An folgenden bekannten (und hoffentlich bald behobenen) Fehlern und Problemen arbeiten die Entwickler:

Oberste Priorität

Es kann vorkommen, dass Spieler Freundschaftsanfragen von einer anderen Plattform nicht erhalten.

Große Einheiten machen keine Geräusche, wodurch sie sich an Spieler heranschleichen können.

In der Mission „Wertvolle Güter evakuieren“ versuchen Gegner, durch Wände auf die Generatoren zu schießen.

Gegner können manchmal durch Wände schießen.

Das Sozial-Menü bleibt für einige Spieler bei „Bitte auf demokratische Weise warten!“ hängen.

Die Leichen von Stürmern können Helldivers in die Luft schleudern.

Taktikausrüstungsbälle prallen unvorhersehbar von Klippen und einigen anderen Stellen ab.

Manchmal können Spieler bestimmten Freunden nicht beitreten oder kehren zum Schiff zurück, wenn sie beigetreten sind.

Mittlere Priorität

Verstärkungen sind für Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten, manchmal nicht verfügbar.

Minen können in Multiplayer-Lobbys unsichtbar werden oder verschwinden.

Pelikan 1 kann manchmal weggeschleudert werden, wenn es von einem Pfähler-Tentakel getroffen wird.

Vorratspakete können fälschlicherweise verbraucht werden, wenn man die Unten-Taste auf einem Controller drückt, während eine Taktikausrüstung angefordert wird.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.001.100 findet ihr hier.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.100 Inhaltsverzeichnis

