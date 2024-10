Helldivers 2 Patch Notes: Abschluss-Update für letzte Waffen, Stratagems und Gegner

Panzerdurchdringung 2 ist nun als leichte Panzerdurchdringung klassifiziert.

Panzerdurchdringung 3 ist nun als mittlere Panzerdurchdringung klassifiziert.

Panzerdurchdringung 4 ist nun als starke Panzerdurchdringung klassifiziert.

Panzerdurchdringung 5+ ist nun als Panzerabwehr klassifiziert.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.104 Inhaltsverzeichnis Waffen-Balancing Mit Helldivers Patch 01.001.104 kommen vor allem Änderungen an den Waffen, die es nicht in das letzte große Patch vom 17. September geschafft haben. Das betrifft noch einmal eine große Anzahl von Primär- und Neben-Waffen sowie Wurfmesser, Supportwaffen und Rucksäcke. Hier die Details zu den Änderungen an den Waffen: Primärwaffen Verhalten von Plasma-Projektilen Wir haben das Verhalten von Plasma-Projektilen vereinheitlicht, die zuvor unterschiedliche Flugbahn-Eigenschaften hatten. Alle Plasma-Projektile haben jetzt einen hohen Luftwiderstand, wodurch sie schneller langsamer werden. Allerdings feuert jede Plasmawaffe weiterhin Projektile mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Kalibern ab, sodass sich ihre effektiven Reichweiten weiterhin unterscheiden. Bei den meisten Waffen wird diese Änderung nicht sehr deutlich bemerkbar sein.



Beim SG-8P-Punisher-Plasma ist der Bogen der Projektilbahn weniger stark ausgeprägt. Stattdessen fliegen seine Projektile schneller und verlieren gleichzeitig schneller an Geschwindigkeit, während seine effektive Reichweite in etwa gleich bleibt.

PLAS-101-Purifier Projektile können jetzt aufgeladen werden und verfügen so über einen Schadensmultiplikator, der skaliert:



Eine minimale Aufladung von 0,1 Sek. gewährt einen Schadensmultiplikator von 50 %.





Eine maximale Aufladung von 1 Sek. gewährt einen Schadensmultiplikator von 100 %.



Schaden von Projektilen mit maximaler Ladung von 100 auf 200 erhöht.



Schaden von Projektilen mit maximaler Ladung gegen robuste Teile von 50 auf 100 erhöht.



Explosionsschaden von Projektilen mit maximaler Ladung von 150 auf 300 erhöht.



Die Explosion skaliert nicht, aber ein voll aufgeladener Schuss hat einen anderen Explosionseffekt:



Minimale Aufladung (0,1 – 0,99 Sek.): innerer Radius 1 m, äußerer Radius 2 m, Explosionsschaden 75





Maximale Aufladung (1 Sek.): innerer Radius 2,9 m, äußerer Radius 3 m, Explosionsschaden 300

PLAS-1-Schmorer Neue Waffenfunktion: Automatischer Feuermodus



Feuerrate von 250 auf 350 erhöht.



Magazinkapazität von 15 auf 20 erhöht.



Reservemagazine von 6 auf 5 verringert.

SG-8P-Plasma-Punisher Rückstoß verringert.



Feuerrate von 80 auf 100 erhöht.

AR-23-Liberator Horizontaler Rückstoß um 30 % verringert.

AR-23P-Durchschlag-Liberator Horizontaler Rückstoß um 30 % verringert.



•Magazinkapazität von 30 auf 45 erhöht.



Reservemagazine von 10 auf 7 verringert.

AR-23A-Liberator-Karabiner Horizontaler Rückstoß um 30 % verringert.



Ergonomie von 65 auf 70 erhöht.



Nachladezeit von 3 auf 2,5 Sek. verringert.

BR-14-Schiedsrichter Horizontaler Rückstoß um 30 % verringert.



Schaden von Projektilen von 80 auf 90 erhöht.



Schaden von Projektilen gegen robuste Teile von 16 auf 23 erhöht.



Magazinkapazität von 25 auf 30 erhöht.

AR-61-Tenderizer Neue Waffenfunktion: 600/850 RPM

JAR-5-Dominator Wurde von der Explosiv-Waffenkategorie in die Spezial-Waffenkategorie verschoben.

Neben-/Seitenwaffen P-113-Verdict Panzerdurchdringung von 2 auf 3 erhöht.



Schaden von Projektilen gegen robuste Teile von 13 auf 32 erhöht.



Taumelwirkung von 13 auf 15 erhöht.

P-4-Senator Panzerdurchdringung von 3 auf 4 erhöht.



Schaden von Projektilen von 175 auf 200 erhöht.



Schaden von Projektilen gegen robuste Teile von 35 auf 70 erhöht.

P-11-Spritzenpistole Streuung von 30 auf 5 verringert.



Aufsatz-Geschwindigkeit von 80 auf 200 erhöht.

Wurfwaffen K-2 Wurfmesser Anzahl der Einsätze von 8 auf 20 erhöht.

G-12-Hochexplosiv-Granate Schaden von 400 auf 800 erhöht.

G-6-Splittergranate Schaden von 250 auf 500 erhöht.

G-10-Brandgranate Schaden von 150 auf 300 erhöht.

Unterstützungswaffen Automatische Kanone AC-8 Neue Waffenfunktion: Mit der programmierbaren Munition kann jetzt zwischen normalen Geschossen und Flakgeschossen gewechselt werden.



Flakgeschosse führen zu Schrapnell mit einem größeren Explosionsradius, das durch Annäherung ausgelöst wird.

Rückstoßfreies Gewehr GR-8 Neue Waffenfunktion: Mit der programmierbaren Munition kann jetzt zwischen normalen Geschossen und hochexplosiven Geschossen gewechselt werden.



Hochexplosive Geschosse haben einen größeren Explosionsradius, verursachen mehr Explosionsschaden und weniger Projektilschaden und sind weniger effektiv gegen Panzer.

RL-77-Luftdetonations-Raketenwerfer Nachladezeit von 7 auf 5 Sek. verringert.

MG-105-Stalwart-LMG Ergonomie von 25 auf 40 erhöht.

MG-43-Maschinengewehr Magazinkapazität von 150 auf 175 erhöht.



Start-Reservemagazine von 1 auf 2 erhöht.

Schweres Maschinengewehr MG-206 Magazinkapazität von 75 auf 100 erhöht.

Rucksäcke LIFT-850-Sprungpaket Abklingzeit von 20 auf 15 Sek. verringert.



Stärkere Schubdüsen.



Schubvektor wurde angepasst (ermöglicht einen etwas höheren Sprung und mehr Vorwärtsantrieb).

AX/AR-23-„Guard Dog“ Nutzt nun AR-23P Durchschlag-Liberator-Wuchtgeschosse anstelle der AR-23 Liberator-Geschosse.



Panzerdurchdringung von 2 auf 3 erhöht.



Schaden von 70 auf 60 verringert.



Magazinkapazität von 30 auf 45 erhöht.



Drohnen-Rucksäcke haben jetzt eine neue Umschaltfunktion.



Aktivieren: Die Drohne verlässt den Rucksack und beginnt, ihre Aufgaben zu erfüllen.





Deaktivieren: Die Drohne kehrt in einen passiven Stand-by-Zustand zum Rucksack zurück.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.104 Inhaltsverzeichnis Stratagems-Balancing Adler – Tieffliegerangriff Explosionsradius leicht vergrößert.



Explosionsschaden von 250 auf 350 erhöht.

Orbital-Luftstoßangriff Salven von 3 auf 4 erhöht.



Dauer zwischen Salven von 3 auf 4 Sek. erhöht.

A/MG-43-MG-Geschütz Magazinkapazität von 125 auf 175 erhöht.



Abklingzeit von 120 auf 90 Sek. verringert.



Lebensdauer wurde von 180 auf 150 Sek. verringert.

A/G-16-Gatlinggeschütz Magazinkapazität von 400 auf 500 erhöht.



Abklingzeit von 180 auf 150 Sek. verringert.



Lebensdauer wurde von 180 auf 150 Sek. verringert.

A/MLS-4X-Raketengeschütz Abklingzeit von 180 auf 150 Sek. verringert.



Lebensdauer wurde von 180 auf 150 Sek. verringert.

Automatisches Kanonengeschütz A/AC-8 Abklingzeit von 180 auf 150 Sek. verringert.



Lebensdauer wurde von 180 auf 150 Sek. verringert.

MD-17-Panzerabwehrminen Wir arbeiten an Änderungen an den Anti-Personen-Minen und Brandminen, sind aber noch nicht zufrieden mit den Fehlerbehebungen, da wir der Meinung sind, dass sie zu viele neue Probleme mit sich gebracht haben. Wir werden weiter an diesen Änderungen arbeiten und sie in einen künftigen Patch aufnehmen.



Minen werden jetzt nur noch von stärkeren Gegnern wie Stürmern, Säuretitanen, Pfählern und Hulks ausgelöst.



Schaden von 800 auf 2.000 erhöht.



Explosionsradius verringert.

A/ARC-3-Tesla-Turm Abklingzeit für aufgeladene Schüsse wurde von 3 auf 1 Sek. verringert.



Abklingzeit von 150 auf 120 Sek. verringert.



Lebensdauer wurde von 180 auf 150 Sek. verringert.

FX-12-Schildgenerator-Relais Verzögerung des Aufladens durch erlittenen Schaden wurde entfernt.



Aufladerate wurde von 300 auf 400 Gesundheit/Sek. erhöht.



Radius von 8 auf 15 m erhöht.



Sobald der Schild deaktiviert ist, regeneriert er sich nicht mehr. Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 01.001.104 Inhaltsverzeichnis

Gegner-Balancing

Wie bei jedem größeren Patch haben die Entwickler auch diesmal wieder einige Anpassungen bei den Käfern und Robotern vorgenommen. Hier die Details:

Patrouillen-Spawns

Zuvor haben wir die Anzahl der Patrouillen-Spawns vor der Evakuierung auf der gesamten Karte deutlich erhöht, nachdem die Mission abgeschlossen war. Die erhöhten Patrouillen-Spawns konzentrieren sich jetzt auf den Evakuierungspunkt, und es erscheinen mehr Patrouillen, je näher ihr kommt. Durch diese Änderung sollten sich die Patrouillen-Spawns logischer anfühlen und Spieler weniger bestraft werden, die die Mission abschließen, aber trotzdem die Karte erkunden oder Proben sammeln möchten. Bitte lasst uns wissen, falls weiterhin Probleme mit den Patrouillen-Spawns auftreten!

Terminiden

Säurespeier

Gesundheit der Beine von 300 auf 200 verringert.

Brutspeier

Gesundheit der Beine von 300 auf 200 verringert.

Jäger

Innerhalb eines Bereichs hat ihre Sprungfähigkeit nun eine geteilte Abklingzeit.

Kann jetzt vollständig explodieren, wenn genug Schaden zugefügt wird.

Plünderer

Kann explodieren, wenn genug Schaden zugefügt wird.

Automatons

Roboter-Zielerfassung

Einige Gegner konnten auf euch schießen, ohne eine richtige Sichtlinie zu haben, was dazu führte, dass sie in Wände oder durch sie hindurch schossen, euch auch dann mit ihren Schüssen verfolgten, wenn sie versteckt waren, und sämtliche Raucheffekte ignorierten. Wir haben uns um diese Probleme gekümmert, sodass ihr jetzt in der Lage sein solltet, Verstohlenheit effektiver gegen die Roboter einzusetzen, und sie können nicht mehr durch Wände schießen oder euch sehen, wenn sie es eigentlich nicht sollten. Bitte lasst uns wissen, falls solche Probleme weiterhin auftreten sollten!

Roboter-Projektile

Schaden durch normale, kleine Projektile wurde von 40 auf 35 verringert (wird von Gegnern wie Verwüstern, Geschützstellungen und Standardeinheiten verwendet).

Schaden durch schwere Projektile von 65 auf 60 verringert (wird von Gegnern wie Spähschreitern und schweren Geschützstellungen verwendet).

Hulk-Brocken

Als Reaktion auf das neu installierte Geschütz der Roboter-Hulk-Brocken entsandte das Oberkommando von Über-Erde eine Kommando-Einheit, um ihre Produktionsanlagen zu sabotieren. Nachdem er seine Mission abgeschlossen hatte, verschwand die erfahrene Einheit umgehend in den Schatten. Noch heute wird sie von den Robotern verfolgt. Für die Helldivers ist sie eine Legende. Wenn ihr auf ein Problem stoßt, wenn euch sonst niemand helfen kann, und wenn ihr sie finden könnt, dann hilft euch vielleicht ... John Helldiver.

Infolgedessen müssen die Hulk-Brocken der Roboter wieder Raketenwerfer einsetzen.

Alle Verwüster

Kopfpanzerung von 2 auf 1 verringert.

Gesundheit des Kopfes von 100 auf 110 erhöht.

Berserker

Gesundheit des Kopfes von 125 auf 110 verringert.

Schwerer Verwüster

Die Pause zwischen ihren Salven wurde etwas verlängert, wodurch die Helldivers eine bessere Möglichkeit haben, einen Gegenangriff zu starten.

Alle Panzer

Frontpanzerung von 6 auf 5 verringert (unsere letzte Anpassung hatte nicht den erwarteten Effekt auf das Gameplay, also haben wir sie wieder rückgängig gemacht.)

Die hinteren Schwachstellen des Panzers haben jetzt ihre eigene Gesundheit, die der vorherigen Gesamtgesundheit des Panzers entspricht. Sobald diese Gesundheit erschöpft ist, wird der Panzer zerstört. Zusätzlich fügen diese Schwachstellen der Hauptgesundheit des Panzers 150 % Schaden zu.

Vernichtungspanzergeschütze

Die hinteren Schwachstellen des Panzers haben jetzt ihre eigene Gesundheit, die der vorherigen Gesamtgesundheit des Panzers entspricht. Sobald diese Gesundheit erschöpft ist, wird der Panzer zerstört. Zusätzlich fügen diese Schwachstellen der Hauptgesundheit des Panzers 200 % Schaden zu.

Schredderpanzergeschütze

Die hinteren Schwachstellen des Panzers haben jetzt ihre eigene Gesundheit, die der vorherigen Gesamtgesundheit des Panzers entspricht. Sobald diese Gesundheit erschöpft ist, wird der Panzer zerstört. Zusätzlich fügen diese Schwachstellen der Hauptgesundheit des Panzers 200 % Schaden zu.