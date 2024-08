Helldivers 2: Die Patch Notes zum großen Eskalation der Freiheit-Update

Wie angekündigt haben die Entwickler das neue Helldivers 2 Patch 1.001.002 zum Update „Eskalation der Freiheit“ am ersten Dienstag im August auf die Server gespielt. Es das bislang größte Update, das sogar den Versionszähler von 01.000.405 auf 01.001.002 steigen lässt. Solch einen gewaltigen Sprung gab es noch und dementsprechend gibt es auch viele neue Features, aber auch wieder sehr viele Updates und Bugfixes. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.001.002 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes: Das steckt im großen Update 01.001.002 zu Eskalation der Freiheit

Helldivers Patch 01.001.002 ist ein Monster von einem Update, auf das die Entwickler seit Wochen hingearbeitet haben. Es bringt zahlreiche neue Features ins Spiel wie etwa eine neue Schwierigkeitsstufe, neue Missionsziele, größere Außenposten der Gegner, neue Gegner für Automatons und Terminiden und so weiter. Hinzu kommen einige Verbesserungen beim Gameplay, die das Spielen angenehmer machen sollen und obendrein wurden mit dem Update wieder weit über einhundert Fehler und Probleme ausgemerzt. Hier die Einzelheiten vom großen Helldivers 2 Update 1.001.002:

Neue Schwierigkeit, Missionen, Gegner und mehr

Das neue Helldivers Updates ist eines der wenigen, das nicht nur Probleme behebt, sondern in großen Umfang neue Spielinhalte liefert. Wir listen euch nachfolgend die Zusammenfassung der Neuerungen auf, mehr Details zu den neuen Game-Features findet ihr hier: Helldivers 2 eskaliert ab heute mit seinem bisher größten Update - Das steckt alles drin!

Schwierigkeitsgrad 10 – Super-Helldive

Neue Missionsziele

Größere feindliche Außenposten

Neue Bugs und Bots

Neue Umgebungsgefahren

Neue Sumpfwelt

Absturzbehebungen

Gameplay

Abgesehen von den vielen Neuerungen gibt es beim allgemeinen Gameplay noch ein paar Verbesserungen, die sich durchaus sehen lassen können. Es gibt unter anderem weniger von den (lästigen) Kanonenschiffpatrouillen, Energieschilde helfen nun auch gegen Schnee- und Sandstürme und die Entwickler wollen mit einem neuen System rausgekickte Spieler besser schützen.

Der Operationsmodifikator „Atmosphärische Interferenz“ wurde entfernt. Zusätzlich haben wir für die Roboter den Modifikator „Wenig Informationen“ hinzugefügt, der Ziele auf der Karte anzeigt, die einen Suchradius freischalten (genau wie bei den meisten Eliminierungszielen).

Ätzende Säureplaneten besitzen nicht mehr den Umgebungsmodifikator „Starke Hitze“.

Kanonenschiffpatrouillen sind jetzt seltener und die Anzahl der Schiffe wurde verringert. Kanonenschifftriebwerke sind jetzt weniger robust.

Die Steuerung für die Waffenvorschau in der Waffenkammer wurde verbessert.

Befehls-Benutzeroberfläche wurde aktualisiert.

Energieschilde wie der Schildgenerator-Rucksack und das Schildgenerator-Relais blocken jetzt sowohl Schneestürme als auch Sandstürme.

Ein neues Griefing-Schutzsystem wurde hinzugefügt, das es rausgeworfenen Spielern ermöglicht, das Spiel als eigene Mission fortzusetzen. So können Spieler die Mission beenden und alle Belohnungen erhalten, obwohl sie rausgeworfen wurden.

Waffen-Balancing

Die Waffen in Helldivers wurden bereits in den letzten Patches zur Genüge getrimmt, doch auch in diesem Update gibt es wieder ein paar winzige Anpassungen bei vier Waffen SG-8S-Schläger, SG-225IE-Brand-Breaker, GP-31-Granatenpistole und CB-9-Explosionsarmbrust:

SG-8S-Schläger Taumelwirkung erhöht. Streuung erhöht. Waffe zieht stärker nach.



SG-225IE-Brand-Breaker Max. Magazine von 6 auf 4 verringert. Rückstoß von 28 auf 41 erhöht.



GP-31-Granatenpistole Munitionskapazität von 8 auf 6 verringert. Anzahl der Patronen, die aus einer Munitionskiste aufgefüllt werden, von 2 auf 4 erhöht.



CB-9-Explosionsarmbrust Ist jetzt eine Einhandwaffe.



Stratagems-Balancing

Wie die Waffen wurden auch die Taktikausrüstungen bereits zur Genüge überarbeitet, sodass es in im großen „Eskalation der Freiheit“-Patch nur minimale Anpassungen bei drei Stratagems gibt. Keine Panik, es sind allesamt Buffs und zu den betroffenen Stratagems gehört auch der beliebte Guard Dog. Hier die Details: