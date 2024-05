Helldivers 2: Stürmer töten – so könnt ihr Charger finden und eliminieren

Die Stürmer in Helldivers 2 sind berühmt-berüchtigte Käfer, denen schon viele unachtsame Helldivers unter die Räder Beine gekommen sind. Sie zählen zu den härtesten Gegnern und sind auch das Ziel des persönlichen Befehls (Personal Order) „Eliminiere 4 Stürmer“, der in der Rotation der täglichen Aufgaben vorkommt. Damit ihr wisst, wo ihr Stürmer in Helldivers 2 finden könnt und wie ihr Charger am besten bekämpft und tötet, verraten wir euch nachfolgend alles, was ihr über die gefährlichen Bugs wissen müsst.

So könnt ihr Stürmer in Helldivers 2 eliminieren

Stürmer sind aus drei Gründen ziemlich lästig und gefährlich. Erstens: Sie sind sehr schwer gepanzert, daher braucht es viel Feuerkraft, um sie in die Knie zu zwingen. Zweitens: Für sich allein stellt ein einzelner Stürmer keine große Bedrohung dar, allerdings treten häufig in großer Anzahl und / oder im Verbund mit vielen anderen Bugs auf. Oftmals haben andere Käfer eine höhere Kill-Priorität und das führt zu Problem Nummer drei: Der Name „Stürmer“ kommt nicht von ungefähr, denn mit ihrem Ansturm-Angriff überfahren sie unaufmerksame Helldivers gerne. Den Ansturm kann man zwar überleben, doch häufig wird man dann von anderen Bugs zerpflückt. Es gibt aber einige Mittel und Wege, wie ihr ihnen Herr werden könnt:

So sehen Stürmer in Helldivers 2 aus.

Die effektivsten Waffen und Stratagems gegen Charger

Waffenwahl

Um der extremen Panzerung von Stürmern etwas entgegenzusetzen, solltet ihr im vor allem auf schwere Knarren mit explosiver respektive panzerbrechender Wirkung setzen: EAT-17-Einmal-Panzerabwehr, AC-8-Automatische Kanone, GR-8-Rückstossfreies Gewehr, LAS-99-Quasarkanone, die gute alte RS-422-Railgun (seit Patch 1.000.300 wieder effektiv) und so weiter sind auf Distanz die beste Wahl. Auch die FAF-14-Speer ist eine gute Option, denn sie kann Stürmer sogar oneshotten. Allerdings Bestimmt der Zufall wo die Rakete trifft, es kann als auch sein, dass nur die Panzerung des Stürmers an einer Stelle zerstört wird, der Stürmer leichten Schaden nimmt oder auch gar nichts.

Auf kurze Distanz ist der Flammenwerfer besonders effektiv (manche Spieler sprechen von der neuen META-Waffe gegen Stürmer), da er sämtliche physische Panzerung ignoriert. Allerdings ist der Nahkampf ziemlich riskant, da ihr euch so schnell einen Hieb einfangen könnt. Ein Schild-Rucksack ist in diesem Fall empfehlenswert. Achtet zudem auf Mitspieler, denn die könnt ihr auch abfackeln.

Besondere Erwähnung gilt noch dem ARC-3-Bogenwerfer, mit dem ihr zwar einige Treffer braucht, um den riesigen Lebenspunktepool eines Stürmers zu zerschmelzen (ca. 10 bis 12 Treffer), dafür habt ihr unendlich Munition, müsst nicht genau zielen, verbraucht nicht euren Rückenplatz (für Schild) und könnt insbesondere im Team – wenn mehrere Helldivers einen Bogenwerfer nutzen – selbst die knackigsten Bugs sehr schnell grillen. Ganz davon zu schweigen, dass der Bogen auf Gegner in der Nähe überspringt und diese gleich mit frittiert.

Granaten sind bei schlechter Ausrüstung daher die bessere Wahl, allerdings müsst ihr hier auf euren Vorrat achten. Alternativ müsst ihr eure Taktik entsprechend anpassen und statt massiver Feuerkraft eher darauf setzen, die Schwachpunkte zu treffen.

Taktikausrüstung

Bei den Stratagems kommt es immer auf die Situation an. Habt ihr es nur mit einem oder wenigen Stürmer zu tun, solltet ihr lieber auf schwere Waffen setzen, als auf Unterstützung von oben, denn häufig ist es gar nicht so leicht oder sinnvoll, einen einzelnen Stürmer mit Taktikausrüstungen zu treffen.

Wenn, dann können der Orbital-Laser oder der Orbital-Schienenkanonen-Schlag einen Stürmer aber sofort erledigen. Auch Flächenangriffe wie „380-MM-HE-Orbitalsperrfeuer“, „Adler – Streubombe“ oder die „Adler - 500-KG-Bombe“ sind effektiv – sofern sie treffen. Gleiches gilt für Geschütze, die allerdings schnell zerstört werden. Eine gute Wahl ist noch der EXO-45-Patriot-Exoanzug, dessen Raketen die schwere Panzerung von Stürmern leicht knacken können, ehe die Gattling den Rest erledigt.

Die Schwachpunkte von Stürmer

Stürmer sind nahezu vollständig gepanzert und auch wenn die gelben Flecken wie vermeintliche Schwachstellen aussehen, werden sie im Spiel nicht als solche gewertet. Bedeutet: Jeder nicht explosive Schaden verursacht nur 10 % des ursprünglichen Schadens. Es gibt aber ein paar Schwachstellen, die ihr nutzen könnt und auch solltet:

Kopf treffen

Stürmer halten zwar dank ihrer starken Panzerung extrem viel Schaden aus, seit Patch 1.000.102 reicht aber ein Kopftreffer mit einer Panzerung durchdringenden Waffe wie EAT-17-Einmal-Panzerabwehr, GR-8-Rückstossfreies Gewehr oder LAS-99-Quasarkanone aus, um sie mit einem Schuss platt zu machen. Hierfür müsst ihr aber gut zielen und schießen, was in der Hektik der Schlacht nicht immer möglich ist. Alternativ empfiehlt es sich daher, auf die Beine zu zielen.

Beine wegschießen

Wenn euch keine Zeit für einen gezielten Kopftreffer bleibt, ist es die einfachste Taktik, mit schweren panzerbrechenden Waffen wie der RS-422-Railgun, GR-8-Rückstossfreies Gewehr oder LAS-99-Quasarkanone auf die Vorderbeine eines Stürmers zu zielen. Dadurch könnt ihr sie ins Straucheln bringen und die Panzerung zerstören. Sobald die Panzerung weg ist und das Fleisch frei liegt, reicht bereits ein kurzer Beschuss mit einfachen Waffen wie AR23-Liberator, SMG-37 Defender, SG-8-Punisher etc., um einen Charger zu erledigen. Sollten euch noch keine schweren Waffen zur Verfügung stehen, könnt ihr auch auf den Bauch zielen.

Bauch treffen

Sollten euch noch keine Panzerbrechenden Waffen zur Verfügung stehen, ist der ungeschützte Bauch eines Stürmers euer Ziel. Diesen zu treffen ist zwar nicht ganz so einfach, da die gepanzerten Beine des Käfers häufig im Weg sind, allerdings ist das der einzige Bereich, der weniger gepanzert ist. Bearbeitet die Unterseite des Chargers einfach so lange mit großen Kalibern (MG, Pumpgun etc.) oder noch besser, mit explosiven Angriffen (Granaten, Granatwerfer etc.), bis der Bauch ein zerfetztes Aussehen annimmt und der Stürmer kurz darauf den Löffel abgibt. Diese Methode ist zwar weniger effizient, funktioniert aber auch mit schlechter Ausrüstung.

Beingelenke treffen

Habt ihr noch keine gute Ausrüstung, können auch einfache Waffen wie das MG-43-Maschinengewehr die Beine eines Stürmers beschädigen – und das, ohne die Panzerung zu entfernen. Dafür müsst ihr allerdings auf die Gelenke der Beine schießen, was ziemlich schwierig ist, da die Gelenke winzige und bewegliche Ziele abgeben.

Die beste Taktik, um Stürmer zu töten

Agiert im Team

Der beste Schutz für einen Helldiver ist ein Team und natürlich lassen sich Stürmer mit mehr Manpower auch leichter erledigen. Stürmer konzentrieren in der Regel immer auf einen Helldiver nach dem anderen und setzen alles daran, diesen zu töten. Dementsprechend sollte ein (schneller) Spieler versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, womit die anderen Spieler relativ freie Hand, um die Schwachpunkte eines Chargers zu zielen. Natürlich habt ihr es selten mit nur einem Stürmer zu tun. Häufig kleben jedem Spieler ein ganzes Rudel an der Backe, doch auch hier könnt ihr – während ihr vor eurem Stürmer davonlauft – die Verfolger eurer Mitstreiter bearbeiten und euch so gegenseitig die Käfer vom Hals halten.

Umkreist Stürmer

Stürmer sind trotz ihres Aussehens sehr schnell, daher lautet die wichtigste Regel: Lauft nicht in einer geraden Linie davon, denn sie werden euch selbst mit leichter Rüstung unweigerlich einholen (spätestens mit dem Ansturm-Angriff). Dafür sind die zu groß gewordenen Kakerlaken aber nicht besonders wendig und diese Tatsache solltet ihr ausnutzen. Soll heißen: Bleibt in der Nähe des Stürmers und umkreist ihn oder lauft an ihm vorbei, aber kommt ihm nicht zu nahe, denn auf kurze Distanz setzen Stürmer ihre Klauen ein. Habt ihr die richtige Distanz, kommt euch der Stürmer nicht hinterher und ihr könnt relativ sicher angreifen.

Achtet auf den Sturmangriff und weicht aus

Dem Sturmangriff verdanken die Stürmer ihren Namen und wahrscheinlich hat schon jeder Helldiver mehr Erfahrung damit gesammelt, als ihm lieb ist. Bei dieser Attacke stürmen die Käfer schnell in gerader Linie auf ihr Ziel zu und versuchen, es zu zertrampeln oder mit ihren wuchtigen Vorderbeinen zu erwischen, was erheblichen Schaden zufügt und das Opfer zu Boden stoßen, betäuben oder auch in die Luft schleudern kann (je nach Aufprallwinkel).

Diesem Angriff kann man zwar leicht ausweichen, da Stürmer nicht einfach so mitten im Sprint ihre Richtung ändern, allerdings übersieht man den Angriff im Kampfgetümmel gerne mal und das ist der Grund, wieso Stürmer eigentlich so verhasst sind. Es ist daher wichtig, dass ihr sie immer im Auge behaltet (zumindest im Augenwinkel) und gegebenenfalls bei einem Ansturm zur Seite ausweicht oder – wenn es kurz vor knapp ist – euch mit Hechtsprung zur Seite rettet.

Tipp: Mit einem Jetpack könnt ihr über einen anstürmenden Stürmer springen. Achtet aber darauf, dass ihr früh genug abhebt, denn bei zu geringer Höhe werdet ihr auch noch in der Luft aufgespießt. Alternativ kann auch ein FX-12-Schildgenerator-Relais den Sturmangriff bei voller Aufladung direkt stoppen, allerdings kann der Stürmer dann einfach zum Schildgenerator dackeln und ihn zerstören.

Nutzt den Sturmangriff für einen effektiven Gegenangriff

Wenn ihr einem Sturmangriff eines Stürmers ausgewichen seid, ist das ein hervorragender Zeitpunkt, um einen Gegenangriff auszuführen. Dafür zielt ihr einfach mit einer schweren Waffe – die AC-8-Automatische Kanone ist hierfür besonders geeignet – auf die ungeschützte Rückseite eines Beins. Je nach Schwierigkeitsgrad reicht bereits ein Schuss, häufig braucht ihr aber noch einen weiteren Schuss auf dasselbe Bein (egal, welche Stelle), um den Stürmer endgültig auszuschalten.

Stürmer betäuben

Stürmer sind anfällig für Betäubungsgranaten und EMS-Angriffe. Trefft ihr sie damit, könnt ihr sie kurzzeitig ruhig stellen und dann etwa leicht auf die Schwachpunkte zielen.

Alternativ könnt ihr euch auch vor eine massive Wand / Felsen stellen und auf den Sturmangriff warten. Weicht selbigen aus und der Stürmer wird beim Aufprall für kurze Zeit bewegungsunfähig, was euch ebenfalls ein perfektes Zeitfenster für einen gezielten Angriff gibt. Achtung: Das funktioniert nur bei massiven Strukturen, kleinere Felsen und Wände können Stürmer einfach überwinden.

